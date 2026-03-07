Konsultuppdrag Arbetsterapeuter
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Malung-Sälen Visa alla sjukgymnastjobb i Malung-Sälen
2026-03-07
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Malung-Sälen
, Torsby
, Härjedalen
, Borlänge
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vi söker arbetsterapeuter som är intresserade av konsultuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdragen kan omfatta arbete inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsverksamhet, hemsjukvård eller LSS-verksamhet.
Arbetet innebär att genomföra individuella funktions- och aktivitetsbedömningar, planera och genomföra rehabiliteringsinsatser samt följa upp insatser tillsammans med vårdtagare och personal. I uppdragen kan även ingå förskrivning av hjälpmedel, handledning till personal samt dokumentation enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård är meriterande
God förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga i arbetet med vårdtagare, anhöriga och personal
Mycket god svenska i tal och skriftÖvrig information
B-körkort kan krävas beroende på uppdrag
Arbete sker huvudsakligen på plats
Om uppdragen
Placering i Malung-Sälens kommun
Omfattning och uppdragsperiod varierar beroende på aktuellt behovSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation om din erfarenhet. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Malung". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
782 30 MALUNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783340