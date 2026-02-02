Konsulter inom Systemsäkerhet, ILS/IPS och kravhantering
2026-02-02
Vill du vara med och bygga framtiden inom hållbar utveckling - där kvalitet, säkerhet och efterlevnad går hand i hand med ansvar och innovation?
Nu söker vi konsulter inom Systemsäkerhet, ILS/IPS och kravhantering till vårt affärsområde Hållbar Utveckling. Läs mer på vår hemsida: www.skanestor.se/hallbar-utveckling/
Vi älskar det vi gör - vill du också känna så?
SKÅNESTOR är det personliga konsultbolaget. Vårt kontor finns i Lund och vi har en satellit i Helsingborg. Vi är verksamma inom Life Science, Livsmedel och Hållbar Utveckling. Tack vare vår djupa kunskap om branschen och våra kunder kan vi inte bara matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, utan också rätt personlighet med rätt företagskultur.
Vår mission är att göra skillnad - inte bara nytta. Vi arbetar med rådgivning, projektledning, förstärkning och rekrytering. Våra tjänster stärker företag genom att tillföra djup kompetens, praktisk erfarenhet och en härlig dos energi och nytänkande perspektiv.
Som konsult hos oss är du en del av ett personligt företag där du blir sedd, uppskattad och får möjligheten att utvecklas. Vi är ett team med stark sammanhållning och en prestigelös inställning. Här är våra medarbetare nyckeln till framgång, och vi värnar om deras utveckling och trivsel.
Om rollen
Som konsult hos oss får du arbeta med spännande och samhällsviktiga uppdrag inom branscher som medicinteknik, försvarsnära industri och andra starkt reglerade områden. Du bidrar till att våra kunder blir mer motståndskraftiga, hållbara och konkurrenskraftiga .
Beroende på din erfarenhet och kompetens kan du arbeta med antingen Systemsäkerhet, Risk, ILS, IPS eller kravhantering. Arbetet följer etablerade standarder och regelverk, såsom:
• FMV:s Handbok Systemsäkerhet (H SystSäk 2022) för riskhantering och kravställning inom försvarssektorn.
• Systemsäkerhet enligt MIL-STD-882E.
• ISO 14971 Riskhantering Medicintekniska produkter.
• IPS (Integrated Product support) enligt ASD SX000i.
• ILS (Integrated Logistic Support) enligt NATO Standard ALP-10.
• Kravhantering enligt ISO/IEC/IEEE 15288.
Vi söker dig som har erfarenhet från reglerad industri och kompetens inom något eller några av ovanstående områden, samt
• Har flerårig erfarenhet från medicinteknik, försvar eller annan reglerad industri.
• Har erfarenhet av att jobba med standarder, regelverk och kvalitetsarbete.
• Är analytisk och strukturerad, men samtidigt pragmatisk och lösningsorienterad.
• Är nyfiken och vill ständigt utvecklas och lära nytt.
• Trivs i kundnära uppdrag och bygger förtroendefulla, långsiktiga relationer.
• Har skärpa i detaljerna men också förmåga att se helheten.
• Är en positiv, social och prestigelös lagspelare som även kan arbeta självständigt.
• Är proaktiv, kommunikativ och drivande i ditt arbetssätt.
Delar våra värderingar: Energi, Empati & Ödmjukhet, och Professionalism.
• Kandidat- eller masterexamen inom teknik/naturvetenskap eller annat relevant område. Erfarenhet kan kompensera för formell utbildning.
• Relevant arbetslivserfarenhet från reglerad industri.
• God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med andra.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Vi erbjuder
På SKÅNESTOR får du det bästa av två världar: tryggheten hos ett etablerat företag och flexibiliteten hos ett mindre, personligt bolag. Vi erbjuder bland annat:
• Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
• Flexibla arbetstider och fokus på work-life balance.
• Hälsofrämjande förmåner såsom friskvårdsbidrag och regelbundna aktiviteter.
• Utvecklingsmöjligheter genom spännande uppdrag och tillgång till vårt breda kontaktnät inom branschen.
• Ett nära team med stark gemenskap, där vi stöttar och inspirerar varandra.
Om SKÅNESTOR
• Vi är ett litet, familjärt företag med en stark lokal förankring i Malmö/Lund-regionen och ett kontaktnät som konkurrerar med de största aktörerna i branschen. SKÅNESTOR är 100% ägt av grundarna - här finns inga externa intressenter eller huvudkontor på annan ort som styr oss.
• Vi tror på långsiktig utveckling och vill att våra medarbetare ska växa tillsammans med oss. Våra konsulter spelar en viktig roll i att forma företagets framtid och påverka våra satsningar framåt.
• Tillsammans skapar vi en arbetsplats som genomsyras av energi, engagemang och omtanke. Här får du möjligheten att göra skillnad - både för våra kunder och för dig själv.
Information och ansökan
Urval sker löpande, så skicka din ansökan bestående av CV och personligt brev på svenska omgående.
Vissa uppdrag kräver att du klarar en säkerhetsprövning så därför kan vi komma att genomföra bakgrundskontroll och drogtest. Ersättning
