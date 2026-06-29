Konsultenhetschef inom Life Cycle Management
Combitech Aktiebolag / Logistikjobb / Karlstad Visa alla logistikjobb i Karlstad
2026-06-29
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Enheten Life Cycle Management på Combitech i Karlstad, Östersund och Örebro befinner sig i en expansiv fas och söker nu en nyfiken och engagerad ledare som vill kombinera chefskap med konsultuppdrag inom Integrated Logistic Support (ILS). Placeringsort för tjänsten är Karlstad, Östersund eller Örebro, och riktar sig till dig som vill bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga, samtidigt som du utvecklar affärer, verksamhet och människor.
Din roll som konsultenhetschef
Enheten är en del av divisionen Speciality Engineering, där cirka 365 medarbetare arbetar med varierande ILS-relaterade uppdrag. Hos oss finns gedigen erfarenhet av arbete inom ILS/IPS/LE/LCM/RAMS i flera branscher, bland annat försvar, industri och infrastruktur. Vi arbetar med allt från flyg och ubåtar till tåg, stridsfordon och obemannade system.
Arbetet präglas av variation, utvecklingsmöjligheter och nära samarbete med både kollegor och kunder. I din roll som konsultenhetschef kombinerar du chefskap med egna konsultuppdrag, vilket ger dig god förståelse för medarbetarnas vardag samt en naturlig och tät kontakt med kunder och deras behov. Genom att själv delta i uppdrag får du dessutom möjlighet att arbeta med projektledning, analyser, studier och beredning inom hela ILS‐området, vilket breddar din kompetens ytterligare. I chefsrollen ingår även ansvar för affärs- och verksamhetsutveckling, beläggningsplanering och personalfrågor, inklusive utvecklings- och lönesamtal. Rollen innebär dessutom möjlighet att arbeta med rekrytering och att påverka hur enheten växer framåt.
Som en del av resultatenhetens ledningsgrupp bidrar du till enhetens resultat, strategiska riktning och långsiktiga utveckling. Vi erbjuder dig möjligheten att leda ett kompetent och erfaret team, i en miljö med starkt stöd från närmaste chefer och hög grad av öppenhet. Hos oss får du varierade arbetsuppgifter, stort inflytande och möjlighet till både personlig och professionell utveckling genom hela karriären.
Inom ILS arbetar vi med ett brett spektrum av uppgifter som sträcker sig från ILS- och LSA‐management, drift- och underhållsanalyser och designpåverkande ILS till insatser som ökar tillgänglighet, säkerhet och effektivitet i komplexa system. Vi arbetar även med förbättrad underhållsmässighet, livscykelkostnadsreducering, modellering och dimensionering av supportlösningar samt utbildningsinsatser.
Placeringsort är Karlstad, Östersund eller Örebro.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom ett relevant teknikområde, eller har motsvarande kompetens genom erfarenhet. För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av att leda andra, antingen genom en formell chefsroll eller som projektledare i tekniskt komplexa miljöer.
Vi ser även gärna att du har erfarenhet från försvar, försvarsindustri, ILS, RAMS eller närliggande områden. Har du en bakgrund inom försvar eller teknik, och rätt driv och nyfikenhet, kan du lära dig ILS hos oss.
Du är ansvarstagande, engagerad och har en naturlig vilja att coacha och utveckla andra. Du är lyhörd, skapar delaktighet och bidrar till en arbetsmiljö där medarbetare trivs och presterar. Du trivs i nära samarbete med kollegor och ser värdet i att arbeta långsiktigt och proaktivt.
Tidigare erfarenhet av ledarroller inom konsultverksamhet, tjänsteförsäljning samt bygga och utveckla team är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din kommunikation och kunna bygga långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, och har god administrativ förmåga.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag i och med semestertider. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson & rekryterande chef: Andreas Andersson, andreas.andersson (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Husbyggaregatan 2 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Arbetsplats
Combitech AB Jobbnummer
9983563