Konsultenhetschef
Vill du kombinera tekniskt djup med ett närvarande och engagerat ledarskap? Som konsultenhetschef inom mjukvara hos Combitech i Jönköping får du en unik möjlighet att arbeta nära våra kunder i kvalificerade tekniska uppdrag och samtidigt utveckla både människor och verksamhet. Här erbjuds du en roll där du fortsätter din tekniska resa samtidigt som du tar ett tydligt steg in i ledarskap.
Din roll som konsultenhetschef inom mjukvara
Som konsultenhetschef hos oss har du ett delat uppdrag där teknik och ledarskap går hand i hand. Rollen är fördelad med cirka 80 % arbete i kvalificerade kunduppdrag och 20 % linjechefsansvar.
I konsultrollen arbetar du i uppdrag inom mjukvaruområdet. Innehållet i uppdragen anpassas efter din bakgrund och kan exempelvis innebära arbete som mjukvaruutvecklare, teknisk specialist eller projektledare. Oavsett form får du möjlighet att fortsätta arbeta hands-on i tekniska projekt och bidra med din kompetens i uppdrag som gör verklig skillnad för våra kunder.
I rollen som chef ansvarar du för en grupp konsulter och deras utveckling över tid. Det innebär att du coachar och stöttar medarbetarna i deras uppdrag, driver kompetensutveckling, genomför medarbetarsamtal samt har ansvar för lönesättning. Du hjälper varje individ att hitta rätt utmaning och utvecklingsväg, både på kort och lång sikt.
Som konsultenhetschef är du en av Combitechs viktigaste kulturbärare. Du skapar engagemang, trygghet och goda förutsättningar för både individ och grupp att lyckas. Du ingår även i resultatenhetens ledningsgrupp där du tillsammans med resultatenhetschef och andra enhetschefer driver verksamhetens utveckling, mål och resultat. Hos oss värderar vi samarbete, balans och arbetsglädje högt.
I ett större perspektiv bidrar du till att utveckla tekniklösningar som stärker ett säkert och hållbart samhälle - genom både ditt eget arbete och genom att leda andra.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildningsbakgrund och erfarenhet inom mjukvaruutveckling eller tekniska projekt. Du har gärna arbetat i roller med tekniskt ansvar, projektledning och/eller personalansvar.
Som person har du ett genuint intresse för människor och deras utveckling. Du är lyhörd, engagerad och trygg i att bygga förtroendefulla relationer. Du drivs av ledarskapsfrågor och vill bidra till att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas. Du vill vara med och forma framtidens Combitech - som arbetsplats, som teknikutvecklare och som ledare.
Det viktigaste är att du vill kombinera teknikens möjligheter med ett närvarande och inspirerande ledarskap.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare - de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Susanne Lieberg, susanne.lieberg (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40880". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790)
9825397