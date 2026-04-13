Konsultchef till Andara Group
2026-04-13
Vill du bli vår nästa kollega? Vi på Andara Group söker nu en engagerad och säljdriven konsultchef som vill vara med och utveckla både människor och affärer.
Andara Group är ett ägarlett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag där precision, passion och potential står i centrum. Vi hjälper företag att växa genom hållbara rekryteringar och träffsäkra konsultlösningar och vi vågar se bortom CV:t för att hitta kandidatens fulla potential.
Vill du vara med och matcha rätt människor med rätt möjligheter och utveckla både långsiktiga och nya kundrelationer i vår konsultaffär?Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Rollen som konsultchef innebär ett helhetsansvar för såväl konsult som kund. Du driver och övervakar hela rekryteringsprocessen från uppstartsmöte med kund till urval och intervjuer. Därefter har du personalansvaret för konsulten och uppföljningsansvar gentemot kunden. Arbetsuppgifterna innehåller ett brett spektrum från sälj och rekrytering till utvecklingssamtal och personalfrågor.
I rollen som konsultchef på Andara arbetar du självständigt men också i nära samarbete med dina kollegor för att säkerhetsställa nöjda konsulter och kunder.
Du blir en viktig person i vår fortsatta framgång och du kommer att bli involverad i att ständigt skruva på och utveckla våra rekryterings- och bemanningsprocesser. Tillsammans med dig vill vi hitta nya sätt att attrahera de mest talangfulla kandidaterna och att behålla våra duktiga konsulter.
Vem är du?
Du bör ha minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en bred förståelse för rekrytering, ledarskap och sälj. Du ska ha relevant akademisk utbildning inom HR eller personaladministration. Du är kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. God datorvana samt erfarenhet av olika HR-system är ett krav. Mycket goda kunskaper i LinkedIn runt search och kandidatsökning är meriterande. Körkort är ett krav.
Vi söker dig som brinner för människor och drivs av att skapa affärer. Du är strukturerad, rak och tydlig, med ett starkt eget driv och förmåga att självständigt leverera resultat, prioritera och hålla deadlines.
Du har ett genuint intresse för försäljning och trivs i en roll där du får kombinera relationsbyggande med affärsmässighet. Då rollen innebär nära kontakt med både kandidater och kunder är du utåtriktad, kommunikativ och skicklig på att bygga långsiktiga relationer på alla nivåer. Som person är du social, nyfiken och framåt och motiveras av att nå resultat och utveckla affären.
Mer om tjänsten
Tillsättning: maj eller enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Placering: Drottninggatan 29 i Stockholm med möjlighet till hybridarbete
Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta Andaras VD Linda Gadd på mobil 0720 - 19 92 09 eller mejl linda.gadd@andaragroup.se
. Urval kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
