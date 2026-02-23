Konsultchef
Aura Personal AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en entreprenöriell miljö där du får kombinera sälj, ledarskap och affärsutveckling - och samtidigt vara med och påverka ett växande bolags framtid? Då kan rollen som Konsultchef hos Aura Personal vara din nästa stora möjlighet.
Som Konsultchef hos oss har du ett helhetsansvar - från att skapa och vårda kundrelationer till att bygga och utveckla ditt eget konsultteam. Du driver dina egna affärer från första kontakt till avslut, och säkerställer att både kunder och konsulter trivs och växer.
Det här är en roll för dig som vill arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor, med fokus på tillväxt, kvalitet och långsiktiga relationer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Bygga och utveckla kund-konsultrelationer inom ditt affärsområde
• Identifiera, etablera och driva nya kundsamarbeten
• Rekrytera, coacha och följa upp dina konsulter i deras uppdrag
• Ta ansvar för personal, resultat och leveranskvalitet
• Säkerställa kundnöjdhet och hög kvalitet i alla leveranser
Vi söker dig som är resultatorienterad, social och affärsdriven, med ett genuint engagemang för människor. Erfarenhet från bemanning- eller konsultbranschen är meriterande - särskilt inom logistik, industri eller motorbranschen - men inget krav. Har du rätt driv, stöttar vi dig med kunskap, struktur och verktyg för att lyckas.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av försäljning, gärna B2B
• Tidigare personalansvar
• Förmåga att driva affärer och leverera på mål
• En kombination av affärssinne och god människokännedom
Hos Aura Personal blir du en del av ett växande företag med korta beslutsvägar och stor frihet. Du får möjlighet att påverka, utveckla dina egna affärer och växa tillsammans med oss. Här gör du verklig skillnad - för våra kunder, våra konsulter och vårt bolag.
Låter det som din nästa utmaning?
Välkommen att skicka in din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7078684-1855488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Västra Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Kontakt
Alexandra Carning alexandra.carning@aurapersonal.se Jobbnummer
9757040