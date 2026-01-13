Konsultansvarig
Vi på WRKFRC Bemanning och Rekrytering söker nu en dynamisk och resultatorienterad Konsultansvarig som brinner för att bygga starka team och skapa nöjda kunder. I denna roll kommer du att ha ansvar för rekrytering, anställning och onboarding av konsulter, samt sköta den löpande personaladministrationen. Stort fokus kommer vara hos våra fantastiska kunder och ditt mål är att säkerställa en smidig bemanning för våra uppdrag.
Rollen är ett vikariat på ett år då vår nuvarande konsultansvarige snart går på föräldraledigt.
Dina huvudansvar:
Kund och Konsultrelationer: Regelbunden kontakt med både kunder och konsulter för att säkerställa hög nöjdhet och effektivitet i leverans. Du kommer att vara ute på fältet och träffa kunder samt konsulter i deras arbetsmiljö.
Personaladministration: Hantera daglig personaladministration inklusive bemanning av uppdrag och attesterande av tidrapporter.
Nyckeltals- och Leveransuppföljning: Övervaka och rapportera nyckeltal relaterade till konsulters prestationer och leveranser.
Rekrytering och Onboarding: Aktivt arbeta med att rekrytera och onboarda nya konsulter, säkerställa att de är väl förberedda för att möta våra kunders behov.
Vem är du?
Du är en driven "vinnarskalle" med en stark vilja att utvecklas och förbättra allt du gör.
Erfarenhet från industri- och produktionsmiljö är meriterande.
Du är van vid att hantera flera processer samtidigt och kan balansera olika krav med ett proaktivt förhållningssätt.
För tjänsten krävs körkort då du kommer att besöka kunder och konsulter på olika platser.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Goda kunskaper inom personaladministration och erfarenhet av att hantera arbetsrelaterade processer.
Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer med både interna och externa intressenter.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Obekväma arbetstider kan förekomma för att lösa våra kunders behov.
Vi erbjuder: En dynamisk arbetsplats där du har stora möjligheter att påverka och utveckla din roll och våra processer. Vi ser fram emot att du bidrar med din kunskap och ditt engagemang för att tillsammans nå våra gemensamma mål.
