Konsult säkerhetsprövning och bakgrundskontroller

Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Konsult inom säkerhetsprövning och bakgrundskontroller på uppdrag av vår klient.
I detta konsultuppdrag kommer du att arbeta med grundutredningar kopplade till säkerhetsskydd. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat genomförande av bakgrundskontroller och säkerhetsprövningsintervjuer. Du kommer även att ingå i en supportverksamhet där du fungerar som stöd i olika säkerhetsrelaterade frågor.
Arbetet sker i en miljö där hög integritet, noggrannhet och professionalism är avgörande. Resor förekommer i tjänsten.
Krav - Erfarenhet på nivå 3 (3-7 års relevant arbetslivserfarenhet) - Dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete, exempelvis bakgrundskontroller och/eller säkerhetsprövningar - Erfarenhet av att genomföra intervjuer i strukturerade och känsliga sammanhang - God förståelse för arbete med sekretessbelagd och säkerhetsklassad information - Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift - Svenskt medborgarskap (krav för att kunna arbeta med säkerhetsprövning)
Övrig information Arbetsmodell: På plats Omfattning: 50-100 % Uppdragsperiod: 2026-03-01 till 2027-03-01 Möjlighet till förlängning: Ja Resor: Förekommer i tjänsten
Sista ansökningsdag : 2026.01.18
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
