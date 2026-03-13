Konsult/interim: Testare - centralt Stockholm
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-13
Konsult/interim som testare till uppdrag hos kund inom bank/försäkring i centrala Stockholm.
Vill du arbeta som konsult i ett uppdrag där du får kombinera tekniskt testarbete med nära samarbete mellan IT och verksamhet? Som Testare i detta uppdrag i centrala Stockholm får du bidra till lösningar som förbättrar service och kundupplevelse samtidigt som du arbetar med modern utveckling och kvalitetssäkring i ett erfaret team.Start 1 april tom 30 augusti 2026. Arbetet sker på plats hos kund minst 3 dagar i veckan.
Vi erbjuder dig
Ett uppdrag där du får bidra till kvalitet och utveckling i en verksamhetskritisk digital lösning.
Arbeta i ett erfaret agilt team med utvecklare, arkitekt, Scrum Master och Product Owner
Möjlighet att påverka teststrategi, testdata och kvalitet i leveranser
Samarbete nära både IT och verksamhet
Uppdrag i centrala Stockholm hos en etablerad organisation inom försäkring
Det här gör du hos oss
Planerar, samordnar och genomför tester i teamets leveranser
Arbetar med funktionstest, integrationstest och systemtest
Genomför både manuell testning och automatiserade tester
Testar API:er med standardverktyg som exempelvis Postman, Bruno eller SoapUI
Arbetar i Azure DevOps och kopplar testplaner till utvecklingsarbetet
Bidrar i kravarbete ur ett testperspektiv
Tar fram och förbereder testdata för relevanta testmiljöer
Samverkar med verksamheten i acceptanstester
Samarbetar med andra team för att säkerställa ett effektivt testflöde
Ditt team och arbetsplats
Du arbetar i ett agilt IT-team som består av sju personer utvecklare scrum master, mjukvaruarkitekt, product owner och testare. Arbetet sker i nära samarbete mellan IT och verksamhet för att skapa effektiva och användarvänliga lösningar.
Mer om dig
Vi söker dig som är en erfaren testare (mer än 5 års erfarenhet) och som är trygg i konsultrollen. Du kan snabbt sätta dig in i olika tekniska miljöer och skapa verksamhetsförståelse. Du är van att arbeta i agila team och trivs i rollen som länken mellan utveckling och verksamhet. Du är kommunikativ och har förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagarens tekniska nivå. Du är strukturerad och har lätt för att samarbeta med olika kompetenser i organisationen.
KRAV:
Erfarenhet av funktionstest
Erfarenhet av integrationstest
Erfarenhet av systemtest
Erfarenhet av arbete enligt agil utvecklingsmetodik
Erfarenhet av API-testning med standardverktyg (exempelvis Postman, Bruno eller SoapUI)
Erfarenhet av Azure DevOps, särskilt arbete med Test Plans
Vana att kommunicera med utvecklare i tekniska frågor
Vana att samarbeta med verksamheten, exempelvis vid acceptanstester
MERITERANDE:
Erfarenhet av testledning
ISTQB-certifiering
Erfarenhet av SAFe
Erfarenhet av Octopus Deploy
Erfarenhet av Splunk
Erfarenhet av Git / GitFlow
Erfarenhet från större organisationer och företag inom bank/finans
Välkommen med din ansökan snarast där det tydligt framgår hur du matchar ovanställda krav.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada Digital Kontakt
Talent Business Partner
Madelene Larsson 0720030675 Jobbnummer
9797833