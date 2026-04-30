Konsult Analytikerchef inom Data Science
2026-04-30
Vill du leda Data Science i Stockholm och skapa affärsvärde genom datadrivna beslut i en komplex utvecklingsdriven organisation.
Som Analytikerchef inom Data Science i Stockholm driver du en central förflyttning mot datadrivet beslutsfattande i ett bolag som är ledande inom sin bransch. Här kombinerar du strategiskt ledarskap med operativ påverkan och gör verklig skillnad i affären. Du leder utvecklingen inom Data Science, skapar initiativ som stärker tillväxt och lönsamhet samt arbetar nära verksamheten i en agil miljö. Rollen ger dig stort mandat, tydlig riktning och möjlighet att bygga framtidens analysförmåga tillsammans med engagerade kollegor. Uppdraget löper från mitten av juni 2026 till mars 2027.
Ditt anställningserbjudande
Du erbjuds en nyckelroll där du får driva och påverka hur organisationen arbetar med data och analys framåt. Här finns en kultur som präglas av samarbete, utveckling och ett tydligt affärsfokus. Du får leda ett kompetent team och arbeta nära både affär och IT i en miljö där idéer uppmuntras och initiativ värdesätts. Rollen innebär stora möjligheter att göra avtryck, både strategiskt och operativt, samtidigt som du utvecklas i ditt ledarskap och din specialistkompetens.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla och driva Data och Analytics som en central förmåga i organisationen. Du arbetar både strategiskt och operativt med breda kontaktytor.
Sätta riktning och utveckla Data och Analytics
Omsätta affärsbehov till datadrivna initiativ
Leda och utveckla ett tvärfunktionellt analysteam
Säkerställa relevanta analyser och beslutsstöd
Driva digital utveckling och systeminitiativ
Arbeta agilt med tydlig målstyrning
Du fungerar som en brygga mellan data, teknik och affär och säkerställer att insikter skapar verkligt värde.
Värt att veta
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid med placering i Stockholm. Du arbetar i en organisation med hög förändringstakt och många kontaktytor. Start planeras till juni och uppdraget löper till mars 2027.
Våra förväntningar
Vi söker dig med relevant akademisk bakgrund inom exempelvis statistik, ekonomi eller teknik och som har flera års erfarenhet av avancerad analys och datadrivna arbetssätt. Du har en stark förmåga att omsätta data till konkreta affärsresultat och har erfarenhet av att driva förändrings- och transformationsarbete inom Data och Analytics. Som ledare är du trygg, tydlig och inspirerande med förmåga att skapa engagemang och bygga högpresterande team. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska.
Intresserad?
Detta är ett interimsuppdrag där du antingen kan bli anställd som konsult hos oss på TNG Interim eller blir anlitad som underkonsult för att arbeta på plats hos vår kund. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
111 35 STOCKHOLM
