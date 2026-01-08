Konsult - QC analytiker
Technogarden AB / Kemistjobb / Malmö
2026-01-08
Life Science området är i ständig rörelse och några av de typer av roller som ständigt återkommer är duktiga Quality Control analytiker som trivs i labbmiljö och som är duktiga och erfarna inom analytiskt arbete och väl förtrogna med GMP, helst GLP samt ISO.
Den vi hoppas finna!
Vi söker nu en intresserad och motiverad QC analytiker som bl a kan hantera råmaterialkontroll, provtagning för extern analys, godkännandemärkning (på interna/externa lager). samt som kan utföra miljö- och mediekontroller.
VI ser gärna att du behärskar såväl kemiska som mikrobiella rutinanalyser, gärna m h a HPLC med mera, att du kan hantera märkning av prover från såväl produktion som t e x stabilitetsstudier samt även planera sådana. Du granskar och sammanställer analysresultat från produktbatcher och hanterar vanligt förekommande QC dokumentation såsom SOP:er, CR, LIS/OOSAVV och OHS, CAPA e t c.
Dina kompetenser
Du har förmodligen utbildning inom analytisk kemi eller mikrobiologi, möjligen är du också labbingenjör med några års erfarenhet. Du har gedigen vana av QC arbete och trivs utmärkt med laborativt arbete. Du har erfarenhet av aseptisk hantering och kan utföra miljö- och mediekontroller samt behärskar analytiska tekniker väl.
Man kan lära sig det mesta men vi ser också att du som person är motiverad, intresserad av såväl arbetet som av samarbetet med kollegorna hos Technogarden samt hos våra uppdragsgivare. Som konsult ser vi också att du har utmärkt teknisk expertis och verkligen kan rådge och fungera som expert.
Känner du igen dig? Hör gärna av dig till oss snarast! Hos oss blir du del i ett mycket trevligt team och med varierande och spännande arbetsuppgifter. Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189) Kontakt
Carolina Pankarz Bernro carolina.pankarz.bernro@technogarden.se Jobbnummer
9674648