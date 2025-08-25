Konstruktör till Aerospace Systems
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2025-08-25
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I denna roll kommer du arbeta med skrov- och mekanikkonstruktion inom utvecklingsprojekt och produktförbättring. På vårt område ligger fokus på nya uppdrag med konceptkonstruktion ofta inkluderande kompositmaterial. Parallellt arbetar vi också med våra civila och militära flygplanskunder, Airbus och Boeing samt skolflygplanet T-7A.
Produktenheten Defence and Enhanced Capabilities ansvarar för affärsenhetens utvecklingsförmåga. I det ansvaret ingår att utveckla produkt och produktionssystem för effektiv och robust produktion, inköp och kontrakt. Totalt inom produktenheten arbetar ca 65 medarbetare plus samt ett tjugotal konsulter.
Du arbetar i tvärfunktionella team med bl.a. konstruktörer, beräkningsingenjörer och produktionstekniker i alla förekommande faser i produkternas livscykel. Under produktens livscykel kommer du att arbeta med kravhantering, skapa konstruktionslösningar i 3D-modeller, och i vissa projekt ta fram 2D-ritningar. Arbetet kräver god kunskap inom både produktionsteknik och materialteknik. Beroende på din erfarenhet kan du också få möjlighet att arbeta med metodutveckling och innovation.
Du kommer att bygga upp ett brett nätverk, framförallt inom konstruktion, hållfasthet och produktionsteknik, men även med andra funktioner på Saab Aeronautics, samt externa kunder och underleverantörer. Du kommer bli en central punkt i vårt utvecklingsarbete och du verkar i en internationell miljö då våra kunder och leverantörer oftast återfinns i andra länder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Framtagning av konstruktionsunderlag från koncept till tillverkning för nya produkter och ändringar
Granskning och godkännande av tekniskt underlag (beroende på erfarenhet)
Möjlighet att ta en teknikledarroll på sikt
Kravhantering
Vi söker dig som är engagerad, målmedveten och har förmågan att ta ansvar för både små och stora uppgifter. Du är erfaren och har ett genuint intresse för komplexa tekniska lösningar och förstår hur mekanik, struktur och material samverkar för att uppnå bästa resultat.
Du är kreativ och har ett naturligt sinne för att hitta enkla och hållbara lösningar. Samtidigt trivs du både med att arbeta självständigt. Du har ett starkt intresse för att utvecklas och söker en arbetsmiljö som uppmuntrar till lärande och personlig utveckling.
Önskvärda kvalifikationer:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot maskinteknik eller material
Kommunikativ och behärskar både svenska och engelska, i tal och skrift
*
Några års erfarenhet av konstruktion inriktning mot mekanik, strukturkonstruktion och eller hållfasthet.
Meriterande:
Erfarenhet av konstruktion i Catia V5 eller 3DX
Erfarenhet av kompositer - både konstruktion och produktion
Erfarenhet av projektbaserad utveckling
Erfarenhet av systemingenjörsarbete
Tidigare teknikledande roller
Produktionsteknisk erfarenhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
