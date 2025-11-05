Konstruktör Elkraft
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi är 18 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
På kontoret i Umeå är vi idag närmare tvåhundra medarbetare med olika kompetenser inom industri, infrastruktur och samhällsbyggnad. Vår sektion för elkraft består av både seniora och juniora kollegor som tillsammans bildar en sektion med bred kompetens inom framförallt industriell Elkraft.
Vår arbetskultur är inkluderande, med ledare som stöttar din utveckling och som vågar tänka stort. Vi bryr oss om varandra och sätter stor vikt i att trivas och ha roligt på jobbet med sina kollegor, både på och utanför arbetstid.
AFRY Industry söker nu fler kompetenta medarbetare till Umeå - Bli en del av teamet!
För att stärka vår satsning i norr behöver vi utöka vår verksamhet med fler konstruktörer och projektledare inom Elkraft. Vill du arbeta med mellanspänningsanläggningar i en högteknologisk industrimiljö?
Vi söker dig som är elkraftprojektör med erfarenhet eller stort intresse för mellanspänningssystem i industriell miljö. Som projektör kommer du att vara en nyckelperson i våra kunders investerings- och underhållsprojekt där elkraftinfrastruktur är en avgörande del av driftsäkerheten. Du får arbeta med tekniska lösningar från förstudie till färdig anläggning i en verksamhet där elsäkerhet, tillgänglighet och framtidssäkring står i fokus.
Vi erbjuder intressanta och utmanande arbetsuppgifter där vi hjälper våra kunder att skapa smarta ingenjörslösningar. Våra projekt och uppdrag är både lokala som globala, vilket gör att du får möjlighet att prova på uppdrag inom nya områden i team med kollegor runt om i Sverige och världen.
Dina arbetsuppgifter kan vara att:
Projektera elkraftlösningar inom mellanspänningsområdet (1-52 kV) för industrins interna eldistributionsnät
Dimensionera kablage, transformatorer, ställverk och annan utrustning enligt gällande normer och tekniska krav
Ta fram teknisk dokumentation såsom ritningar, scheman, materialspecifikationer och belastningsberäkningar
Stödja projektledare och anläggningsägare vid upphandling, kalkylering, tidplanering och installationsarbete
Medverka vid tekniska förstudier, riskanalyser och kravställning i nya och ombyggnadsprojekt
Koordinera med kundens interna avdelningar, exempelvis eldrift, underhåll och produktion för att säkerställa teknisk kvalitet och driftsäkerhet
Delta i uppföljning av entreprenader, installationskontroller, FAT/SAT-tester samt driftsättningar
Kontinuerligt förbättra projekteringsrutiner och tekniska standarder inom elkraftområdet
Följa elsäkerhetslagstiftning, ESA, starkströmsföreskrifter och interna riktlinjerKvalifikationer
Obligatoriska krav
Eftergymnasial teknisk utbildning inom elkraft eller motsvarande (YH, högskole- eller civilingenjör)
Praktisk eller teoretisk erfarenhet av elkraftsprojektering (t.ex. ställverk, transformatorstationer, kraftkablar)
Förståelse för mellanspänningssystem (1-52 kV)
Vana att arbeta med CAD-baserade ritningssystem (exempelvis ELPROCAD, MagiCAD, EPLAN eller liknande)
Grundläggande kunskaper och förståelse för standarder och regelverk inom elkraft (t.ex. ESA, Elsäkerhetsverket, SS-EN-standarder)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande önskvärda erfarenheter
Erfarenhet av elkraftprojektering i industriell miljö.
Kännedom om reläskydd, selektivplaner och kortslutningsberäkningar
Erfarenhet av projektsamordning med elentreprenörer och elinstallatörer
Vana att arbeta i projektform tillsammans med projektledare och underhållsavdelning
Kunskap om SCADA-system, dokumentationssystem (t.ex. PDM)
Erfarenhet av teknisk kravställning och upphandling
Du är noggrann, strukturerad och har ett starkt tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta både självständigt och i projektteam, och du värdesätter säkerhet och kvalitet i alla delar av ditt arbete. Rollen passar både dig med erfarenhet och dig som är i början av din karriär men har rätt teknisk bakgrund och ambition.
Ytterligare information
På AFRY får du möjlighet att arbeta i en organisation som skapar verklighet av visioner. En organisation där vårt arbete är omväxlande och erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri.
Vi vill erbjuda våra kunder marknadens vassaste kompetens, som med ett modigt hängivet engagemang, vill skapa framtidens samhälle tillsammans.
Vi vill erbjuda dig en möjlighet att spendera din arbetstid på en modern arbetsplats, i en miljö där vi lägger stort värde i att trivas på jobbet.
"Brave, devoted, teamplayers" är ledord som genomsyrar hela vår verksamhet och vardag på AFRY
Vi tror att du kommer att trivas och lära dig lika mycket av oss, som vi kommer göra av dig.
Kontaktuppgifter
Henrik Söderström
Gruppchef Building Electrificationhenrik.soderstrom@afry.com
Tel. 073-077 45 19
Niklas Nordström
Gruppchefniklas.nordstrom@afry.com
Skicka in din ansökan redan idag, rekryteringen för denna tjänst sker löpande, så vi ser fram emot din ansökan! Sista möjliga ansökningsdag är 1 Januari 2026
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
