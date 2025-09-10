Konstruktör/beredare
Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Ef / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall
2025-09-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig
Ritare/Beredare
Vi är positiv, relativt liten arbetsplats som är under tillväxt vilken ställer krav på flexibilitet och prestigelöshet. Arbete innebär mycket externa kontakter så vi förutsätter att du är en social person som gillar kund/leverantör kontakter.
Om dig:
• God ritningskunskap
• Allmän data kunskap
• God teknisk kännedom
I det här jobbet ska du:
• Vara med och driva teknikutvecklingen, t.ex. beredning, tillverkning ritning
• Ansvara för sin personliga planering
• Stöd för säljare i deras offertarbete och förkalkyler
• Projektleda enligt separat instruktion
• Att göra sin röst hörd vid avvikande åsikt
• Upprätthålla en god ordning på och runt sin arbetsplats
• Framtagande av ritningar och materiallistor för offert och produktion
Vill du veta mer:
Har du frågor eller funderingar om tjänsten är du välkommen att kontaktafaruk.nuhic@andersson-agren.se
070-6005980 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: faruk.nuhic@andersson-agren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Ef
(org.nr 556892-8559), http://andersson-agren.se
Tvåspannsvägen 3
)
857 52 SUNDSVALL Arbetsplats
Andersson & Ågren Smides & Mekanisk Verkstad Eft Jobbnummer
9502320