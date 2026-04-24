Konstruktör
Åkers Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Strängnäs Visa alla maskiningenjörsjobb i Strängnäs
2026-04-24
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vi söker nu en till konstruktör till vår produktionstekniska avdelning där du arbetar nära kollegor, projekt, logistik och produktion för att säkerställa hög kvalitet, stabila processer och kontinuerliga förbättringar.
Dina arbetsuppgifter består av olika konstruktionsuppdrag inom mekanik och fastighet. Utifrån kundens tekniska dokument kommer du utföra ritningsberedning i vårt CAD-system, Inventor. Du kommer även skapa nya artiklar för emballage, ringar och övriga tillbehör till vår valstillverkning. Att leda och utveckla vårt ritningsarkiv vad gäller mekanik, el och fastighet är också en viktig del i uppdraget.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har ett starkt kvalitetstänk. Du är trygg i din tekniska kompetens, tar ansvar och trivs med att samarbeta med andra.
Formell kompetens:
Högskoleingenjör med inriktning mot konstruktion och/eller tekniska installationer/maskiner eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Konstruktörserfarenhet av avancerade konstruktionsframtagningar
Dokumenterad utbildning i CAD-system
Form- och lägesutbildning
Projektkompetens
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där kvalitet står i fokus
Möjlighet att påverka utvecklingen för ett av Sveriges äldsta företag
En stabil och utvecklande roll i en större organisation
Ett engagerat team och ett nära samarbete mellan kvalitet, teknik och produktionSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026 till jobb@akersrolls.com
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Åkers Sweden AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@akersrolls.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkers Sweden AB
(org.nr 556031-8080)
Bruksallén 4 (visa karta
)
647 51 ÅKERS STYCKEBRUK Kontakt
Chef produktionsteknik
Dan Notström 0159-32 101 Jobbnummer
9875261