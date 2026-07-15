Konstruktör - Tillverkande Industri
Technogarden AB - Industry Karlstad / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2026-07-15
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Technogarden är ett ledande konsultföretag som erbjuder uthyrning och rekrytering av ingenjörer, chefer och tekniska specialister, inom industri, energi, olja och gas, bygg och fastighet, infrastruktur, telekommunikation, IT och life science. Vi har dedikerade kompetensområden inom projektledning, projektstyrning och telekommunikation. Varje år genomför vi cirka 600 uppdrag i Norge och Sverige.
Med bred teknisk kompetens och lokal närvaro har vi i över 20 år varit en pålitlig samarbetspartner för både privat och offentlig sektor. Vi levererar lösningar som ger våra kunder rätt kompetens och kapacitet – precis när de behöver det.
Som en del av Norconsult, ett av Nordens ledande konsultföretag, är vår spetskompetens förankrad i en större kunskapsmiljö. Drivna av vårt gemensamma syfte – Varje dag förbättrar vi vardagen – skapar vi långsiktiga värden och samhällsnyttiga lösningar.
Konstruktör till tillverkande industri
Vi söker en konstruktör för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkande industri. Uppdraget är på cirka sex månader med möjlighet till förlängning.
Om rollen
I rollen som konstruktör kommer du att arbeta med konstruktion och produktutveckling inom tillverkande industri. Du förväntas ha god erfarenhet av konstruktionsarbete och gärna erfarenhet av att arbeta med galvaniserade produkter. Arbetet innebär att du självständigt driver konstruktionsprojekt samt samarbetar tätt med övriga teammedlemmar hos kunden. Kundens verksamhet ligger i norra Värmland där du efter en introduktion på plats, har möjlighet att jobba hemifrån 3-4 dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Maskiningenjörsexamen eller liknande utbidlning
Cirka 5 års erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet av CAD-verktyg, meriterande med kunskaper i SolidWorks
Erfarenhet av galvaniserade produkter är meriterande
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Personlighet
Som person är du ansvarstagande och en kreativ problemlösare med ett genuint teknikintresse som fokuserar på att leverera förstklassig service inom utsatt tid. Du är utåtriktad och har lätt för att knyta kontakter med nya människor. Vidare är du handlingskraftig och trivs med att arbeta både i team såväl som självständigt.
Vad vi erbjuder
Du blir anställd som konsult och arbetar på uppdrag hos kunden. Vi strävar efter att skapa samhörighet och teamkänsla bland våra medarbetare, trots det geografiska avståndet som uppstår när konsulter arbetar på olika uppdrag. Vi har regelbundna konsultträffar och engagerade konsultchefer som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal.
Som konsult erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö med goda villkor och ett glatt gäng av kollegor. Din utveckling ligger lika mycket i dina egna händer som i våra.Så ansöker du
Låter det här som något som stämmer in på dig - då ser vi fram emot din ansökan!
Driver du eget företag och kan gå in som underkonsult är du också välkommen att ansöka. På grund av GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ulrika.nilsson@technogarden.se
. Observera att svarstiden kan dröja under semestertider.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189), https://www.technogarden.se/
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Technogarden AB - Industry Karlstad Kontakt
Konsultchef/Rekryterare
Ulrika Nilsson ulrika.nilsson@technogarden.se +46702983085 Jobbnummer
10003622