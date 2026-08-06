Konstprojektledare
Västra Götalandsregionen, Konstenheten / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-08-06
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Om verksamheten
Konstenheten, som är placerad inom område Strategiska fastighetsfunktioner ansvarar för den konstnärliga gestaltningen av de fastigheter där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet. Västra Götalandsregionen tillämpar 1%-regeln vid ny- och ombyggnationer och konstenheten leder arbetet med den konstnärliga gestaltningen, samt ansvarar för att hantera och utveckla den befintliga konstsamlingen. Enheten består av 15 medarbetare, och leds av konstchef. Konstprojektledarna är alla placerade i Göteborg, i övrigt är det en spridning på placeringsort bland de andra kollegorna.
Om arbetet
Som konstprojektledare ingår du i Konstenhetens konstprojektledarteam som tillsammans utvecklar arbetsprocesser och ansvarar för att leda de konstuppdrag som genereras inom regionens byggprojekt. Arbetet innebär att du parallellt projektleder flera konstprojekt i olika faser, vilket betyder att du dagligen arbetar med planering, genomförande och uppföljning. Du arbetar brett i organisationen och har ett stort nätverk och kontakt med övriga i din organisation, du har även dialog och samråd med andra; både internt och externt. Dessa dialoger är centrala i rollen, vilket gör att vi lägger stor vikt vid den relationsskapande förmågan.
Du skriver konstprogram, skapar referensgrupper och leder urvalsprocesser. I det tidiga skedet identifierar du platser för konst och arbetar i tätt samarbete med arkitekt, byggprojekt och verksamhet. Under projektets gång arbetar du nära konstnärer i egenskap av beställare. I överlämningen till förvaltning, säkerställer du att det finns en förankrad och väl beskriven underhålls- och skötselbeskrivning. Du bidrar också till förmedlingsarbetet. Rollen innebär arbete med budget, ekonomiprognoser och andra avstämningar såväl internt som externt. Ditt arbete spänner över stora geografiska områden med konstprojekt i hela Västra Götalandsregionen.
Arbetsuppgifterna är dels administrativa, till viss del praktiska och strategiska och kräver en god organisatorisk förmåga. I enheten ser vi att hjälpa varandra är viktigt, vilket gör att du kan komma att arbeta med olika uppgifter även utanför konstprojektledarrollen.
Placeringsort är Göteborg, i moderna lokaler i Regionens hus. Då resor ingår i rollen behöver du ha B-körkort. Där det är möjligt använder vi gärna kollektivtrafik vid resande.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis konst, konst- eller kulturvetenskap alternativt motsvarande utbildning. Du har flerårig erfarenhet av arbete inom konst- och/eller kulturområdet samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med offentlig konst. Du har kunskap kring processer och regelverk som styr området. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vi ser att du har förmågan att leda flera olika processer samtidigt samt en god digital kompetens. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har arbetat med konst i byggprojekt.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Planerade datum för intervjuer är 14/9, 16/9 samt 28/9 i Göteborg.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Konstenheten Kontakt
Enhetschef
Sofie Brinkmo sofie.brinkmo@vgregion.se 076-6977615 Jobbnummer
10023750