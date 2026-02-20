Konstnärlig ledare
Tornedalsteatern Tote / Ekonomichefsjobb / Pajala Visa alla ekonomichefsjobb i Pajala
2026-02-20
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tornedalsteatern Tote i Pajala
, Övertorneå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Tornedalsteatern söker en konstnärlig ledare som vill arbeta i ett delat ledarskap
Om Tornedalsteatern
Tornedalsteatern är en av Sveriges minoritetsteatrar - den enda kulturinstitutionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. En slags nationalscen!
Med meänkieli som grund skapar vi professionella föreställningar och erbjuder teaterverksamhet för barn, unga och vuxna i våra medlemskommuner: Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna och Gällivare.
Tornedalsteatern är organiserad som en ideell förening som arbetar projektbaserat med en liten, dynamisk och mångsidig arbetsgrupp. Basen finns i Pajala, där vi har egen scen och produktionens nav. Teatern samarbetar regelbundet med scenkonstnärer från Sverige, Norge och Finland och producerar varje år två professionella föreställningar som turnerar i Norrbotten.
Vår vision: Tornedalsteatern är en självklar del av kulturlivet i Sverige och Nordkalotten - genom tornedalsk identitet, kultur och språk.
Våra utvecklingsområden:
Professionella produktioner
Framtidens kulturskapare
Nationell angelägenhet
Internationella samarbeten
Vem söker vi?
Tornedalsteatern söker en person som har erfarenhet av ledarskap och egen konstnärlig praktik. Du behöver ha bred erfarenhet av scenkonstens produktionsprocesser samt svenskt och/eller nordiskt teaterliv. Du kan exempelvis vara regissör, skådespelare, dramatiker eller musiker och din profession kommer att vara en del av tjänsten.
Vi vill att du är intresserad av
att driva teatern i nära dialog med övriga medarbetare
att utveckla mötet med vår publik
utmaningen med att skapa en repertoar som utgår från Tornedalens språk, kultur och historia
att utveckla kontakten med många olika samarbetspartner både i Sverige och övriga Norden
att utveckla Tornedalsteaterns konstnärliga verkshöjd men också som organisation och arbetsplats.
Meriterande:
Kunskaper om Sveriges nationella minoriteter samt Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset
Kunskaper i meänkieli
B-körkort
Vad kan Tornedalsteatern erbjuda?
Ett unikt uppdrag med en organisation i stark utveckling. Placeringsorten är Pajala i centrala Norrbotten. Här är livet nära. Nära till natur, jakt, fiske och föreningslivets dörr är alltid öppen. Trots att Pajala är ett litet samhälle så finns det god samhällsservice och ett bra utbud.
Uppdraget Konstnärlig ledare
Du har det övergripande ansvaret för teaterns konstnärliga profil, den professionella verksamheten såväl som amatörproduktioner och teaterledarnas pedagogiska verksamhet.
Tillsammans med den administrativa ledaren ansvarar ni för att verksamheten planeras inom teaterns budgetram, organisationsutveckling och rapporterar gemensamt till styrelsen.
Du arbetsleder den konstnärliga personalen, främst i de professionella produktionerna. En viktig del av uppdraget de kommande åren är att arbeta för en ökad finansiering, såväl de offentliga anslagen som mot ökade samarbeten med näringslivet.
År 2029 är Kiruna europeiskt kulturhuvudstadsår. Ett av dina viktiga uppdrag blir att planera och leda Tornedalsteaterns insatser i kulturhuvudstadsårets program. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@tornedalsteatern.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tornedalsteatern Tote
Tingsgatan 1 (visa karta
)
984 32 PAJALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tornedalsteatern Kontakt
Styrelseordförande
Lena Engqvist Forslund 070-6576284 Jobbnummer
9753347