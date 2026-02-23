Konstintendent med samlingsansvar
2026-02-23
Stockholms universitet söker en ny konstintendent.
Ledningssekretariatet utgör tillsammans med Planeringssekretariatet och Rättssekretariatet Rektors kansli. Sekretariatet består av drygt 20 medarbetare. Ledningssekretariatets övergripande uppdrag är att ge direkt stöd till universitetsledningen i såväl operativa ledningsnära som universitetsövergripande strategiska frågor.
Vid Ledningssekretariatets sektion, Spökslottet och konstverksamheten, arbetar universitetets konstintendent. Sektionen har sin arbetsplats i Spökslottet, där också centrala delar av universitetets konstsamling finns placerad. Byggnaden används utöver detta för representation och möten.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/ledningssekretariatet-rektors-kansli.
Som konstintendent kommer du att ansvara för universitetets konstsamlingar. Anställningen omfattar förvaltning, tillsyn och vård av samlingen och kombinerar såväl administrativa som praktiska arbetsuppgifter. I rollen ingår bland annat registrering och katalogisering av konst och konsthantverk, liksom arbete med placering och hängning av konstverk, utlån, donationer, skadeinventering samt frågor som rör klimat och säkerhet. Arbetet innebär också hantering av konstföremål och i vissa fall tunga lyft.
Som konstintendent har du löpande kontakt med medarbetare inom universitetets olika verksamhetsområden samt med lärare, forskare och studenter. I anställningen ingår även pedagogiska inslag, såsom handledning av praktikanter och arbete med att tillgängliggöra konstsamlingen för forskning, undervisning och allmänhet, exempelvis genom visningar. I förekommande fall ansvarar konstintendenten även för konstnärliga gestaltningsprojekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning om minst tre år, inom konstvetenskap eller annat relevant ämnesområde.
- Erfarenhet av musealt samlingsarbete, gärna med inriktning äldre konst eller samlingar.
- Erfarenhet av arbete med förvaltning av konstsamlingar.
- Erfarenhet av arbete med konst i offentliga verksamheter.
- God kommunikativ förmåga på såväl svenska som engelska i både tal och skrift.
Meriterande är:
- Forskarutbildning i konstvetenskap eller annat relevant ämnesområde.
- Forskningsmeriter av relevans för samlingsarbetet med betoning på äldre konst eller samlingar.
- Erfarenhet av arbete med förvaltning av konstsamlingar vid en myndighet.
- Erfarenhet av förmedling och pedagogiskt arbete.
- Körkort.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta proaktivt och självständigt. Du ska effektivt kunna planera och prioritera bland arbetsuppgifterna i samråd med andra. Du bör ha förmåga att analytiskt se helheter och vilja arbeta både strategiskt och operativt. Då arbetet sker tillsammans med många parter både internt och externt är god samarbetsförmåga och lyhördhet viktigt. Arbetet kräver även noggrannhet och känsla för kvalitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Spökslottet ligger beläget i närheten av Observatorielunden med goda förbindelser till hela Stockholm.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av sektionschef Jeanette Peterberg, tfn 08-16 15 51, mailto:jeanette.peterberg@su.se
Individuell lönesättning
