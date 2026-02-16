Konservator med inriktning mot papperskonservering
Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket, Avd. för specialsamlingar / Kulturjobb / Uppsala Visa alla kulturjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket, Avd. för specialsamlingar i Uppsala
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.
Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Universitetsbiblioteket har ca 170 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier. https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/.
Vill du jobba med engagerade kollegor på en intressant arbetsplats med bra förmåner och arbetsvillkor? Avdelningen för specialsamlingar söker nu en papperskonservator till arbetsgruppen för samlingsvård.
Avdelningen för specialsamlingar
Avdelningen för specialsamlingar har ett uppdrag att förvärva, förvalta och hållbart utveckla specialsamlingarna vid Uppsala universitetsbibliotek (handskrifter, musikalier, kartor, bilder, äldre tryck och övriga trycksamlingar med särskilt bevarandevärde) till nytta för utbildning och forskning. I avdelningens uppdrag ingår även att förmedla kunskap om samlingarna och göra dem kända.
Du kommer ingå i en arbetsgrupp med inriktning på samlingsvård. Gruppen består av konservatorer och bokbindare med specialistkompetens inom bevarande, restaurering och långsiktig vård av bibliotekets unika och kulturhistoriskt värdefulla material.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Inom ramarna för tjänsten kommer du att planera, genomföra och dokumentera såväl aktiva som förebyggande konserveringsåtgärder på bibliotekets material, med huvudsaklig inriktning mot kart- och bildsamlingarna. Uppgifter som kan förekomma är montage (nya montage och ommontering) av konst på papper, lagning och åtgärder av revor, veck, ytslitage och bläckfrätning, konservering av fotografiskt material samt rådgivning i frågor som rör förvaringsmaterial och lokaler, klimat etc.
Tillsammans med dina kollegor inom organisationen kommer du att arbeta med frågor som rör aktiv och förebyggande samlingsvård, utställningar och utlån.
Eftersom arbetet innebär hantering av fysiskt material förekommer tunga lyft. I vissa arbetsmoment (t.ex. sådana som innebär kontakt med damm, smuts och mögel eller i användning av maskiner) är det nödvändigt att använda skyddsutrustning.
Anställningens uppdrag kräver arbete på plats.
Kvalifikationskrav
- Genomgången konservatorsutbildning med inriktning mot papperskonservering vid universitet eller högskola motsvarande kandidat- eller masternivå.
- Minst två års erfarenhet av aktiv konservering av konst på papper i kulturarvssamlingar.
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har en väl utvecklad förmåga att planera, prioritera och utföra arbete av hög kvalitet inom givna tidsramar. Du är självgående samtidigt som du samarbetar väl.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av aktiv konservering av fotografiskt material.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 9 månader. Omfattningen är 75 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss har du stor möjlighet att utvecklas i dina arbetsuppgifter utifrån nuvarande och kommande kompetensbehov. Vi vill uppmuntra till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid. Det innebär flexibla arbetstider och generösa semestervillkor. Hos oss har du en friskvårdstimme per vecka under arbetstid samt rätt till friskvårdsbidrag. https://www.uu.se/bibliotek/om-biblioteket/jobba-hos-oss.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla CV, examensbevis samt 2-3 koncisa exempel på utfört arbete (portfolio). I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschef Maria Berggren, maria.berggren@ub.uu.se
, tel. 018-471 29 17.
Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2026, UFV-PA 2026/430.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/430". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket, Avd. för specialsamlingar Jobbnummer
9743371