Konfidentiellt konsultuppdrag - Electronics Designer
2025-12-23
Vi söker en Elektronikkonstruktör / Electronics Designer till ett konsultuppdrag inom utveckling av elektroniska kretskort för robotikprodukter. I rollen kommer du att arbeta med design, layout, simulering, testning och dokumentation, och säkerställa att allt material är korrekt innan det skickas till tillverkare (EMS). Du blir en viktig del av processen som gör att slutprodukten fungerar som den ska.
Utmaningen
Som Electronics Designer ansvarar du för hela kedjan från design till testning:
Skapa design och layout av elektroniska kretskort.
Simulera och verifiera designen för att upptäcka eventuella fel innan tillverkning.
Skicka färdiga filer till EMS för tillverkning.
Testa mottagna kretskort och säkerställa att de uppfyller krav.
Ansvara för dokumentation, t.ex. HDD, PTS, och kommunikation med EMS.
Vem är du?
Vi söker dig som har en examen inom elektronik, civilingenjör eller motsvarande (B.Sc./M.Sc.) och erfarenhet av design av elektronikkort. Du är självgående och kan ta ansvar för hela arbetsflödet från design till testning. Rollen kräver att du kan arbeta strukturerat, samarbeta med både interna team och externa leverantörer, och bidra till att produkterna uppfyller högt ställda krav på kvalitet och funktion.
Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer:
Design och layout av elektronikkort
Simulering och verifiering av kretskort
Testning och EMC-frågor
Dokumentation (HDD, PTS)
Goda kunskaper i OrCAD och PTS
Om uppdraget
Start: Omgående
Slut: 31 augusti 2026
Placeringsort: Småland
