Konditoribiträde butik

Just nu söker vi på Vete-Katten butiksbiträde till vår butik på Kungsgatan i Stockholm!
Är du serviceinriktad och har tidigare erfarenhet av arbete som cafébiträde? Vi letar efter engagerade konditoribiträden som delar vår passion för kaffe och brinner för att leverera enastående kundservice inom cafébranschen. Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
Försäljning i kassa
Hantering av beställningar
Packning och logistik
Servering
Hantering av espressomaskin
Hos oss medverkar du i ett team som levererar en hög kundservicenivå och tillhandahåller en professionell produktkunskap. I butiken på Kungsgatan är man en del av organisationens hjärta och har hand om packning, beställningar och leveranser utöver sedvanliga arbetssysslor på café.
Om dig
Glad och ansvarstagande - du ger det lilla extra i ditt arbete
Positiv, flexibel och gillar högt tempo - vi värdesätter dessa egenskaper högt och är viktigt i bemötandet för våra gäster
Lösningsorienterad och stresstålig
Samarbetsvillig och bra på att kommunicera
Tidigare erfarenhet inom café
Tidigare erfarenhet av utökat ansvar är meriterandeOm företaget
Vete-katten är en Stockholmsinstitution - omskriven, omtalad och framför allt besökt av de flesta kända och okända stockholmare så väl som tillresta. Vi bär på en lång svensk konditoritradition som vi känner stolthet över och ett stort ansvar att förvalta. För oss innebär det att vi gör alla våra bakverk och bröd från grunden, med de bästa råvarorna vi kan finna och utan några som helst tillsatser. Vi tar inga genvägar och låter saker ta den tid de behöver. Ersättning
