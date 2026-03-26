Konditoribiträde 20% (Varannan helg) - skapad kopia

Vete-Katten AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-03-26


På Vete-Katten söker vi löpande fler konditoribiträden till våra caféer runt om i Stockholm!

Är du serviceinriktad och har tidigare erfarenhet av arbete som cafébiträde? Vi rekryterar vi löpande engagerade konditoribiträden som delar vår passion för kaffe och brinner för att leverera enastående kundservice inom cafébranschen.

Dina arbetsuppgifter
Arbeta i kassa

Servering

Hantering av espressomaskin

Om tjänsten
Deltidstjänst om ca 10-20%, vanligen fördelat på två arbetspass varannan helg. Tjänsten har ett fast rullande schema som varierar mellan både dagtid och kvällstid.

Hos oss medverkar du i ett team som levererar en hög kundservicenivå och tillhandahåller en professionell produktkunskap.

Om dig

Glad och ansvarstagande - du ger det lilla extra i ditt arbete

Positiv, flexibel och gillar högt tempo - vi värdesätter dessa egenskaper högt och är viktigt i bemötandet för våra gäster

Lösningsorienterad och stresstålig

Samarbetsvillig och bra på att kommunicera

Erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter

Om företaget
Vete-katten är en Stockholmsinstitution - omskriven, omtalad och framför allt besökt av de flesta kända och okända stockholmare så väl som tillresta. Vi bär på en lång svensk konditoritradition som vi känner stolthet över och ett stort ansvar att förvalta. För oss innebär det att vi gör alla våra bakverk och bröd från grunden, med de bästa råvarorna vi kan finna och utan några som helst tillsatser. Vi tar inga genvägar och låter saker ta den tid de behöver.

Här finns Vete-Katten:

Kungsgatan, Kungsgatan

Bakfickan, Gamla Brogatan

Centralen, Centralstationen

Continental, Vasagatan

Åhléns Torget, t-centralen

Gallerian, Hamngatan

Götgatan, Södermalm

Sankt Eriksgatan, Kungsholmen

Karolinska, Nya Karolinska Sjukhuset

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vete-Katten AB (org.nr 556027-4408)
111 22  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Vete-Katten

Jobbnummer
9821819

