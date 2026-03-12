Konditor
2026-03-12
I vårt bageri/konditori på Kvarnholmen bakar vi allt från grunden med säsongsbetonade råvaror. Det är ett varierande jobb där du får arbeta med allt från klassiska kondisbitar, till härliga moussetårtor, bakelser och mycket därtill.
Vi bakar dagligen till våra kvarterscaféer i Kvarnholmen, Södermalm, Gamla Enskede, Sickla Köpkvarter och Grisslinge havsbad. Vår ambition är att servera välgjorda bröd samt bakverk med säsongsbetonade råvaror av bästa kvalitet.
Är du driven, med ett glatt humör och har ett genuint intresse för bakning?
Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter en person med utbildning och minst 1 års arbetslivserfarenhet.
Vi ser gärna att du gillar att jobba i team, är effektiv och kan hantera större volymer då vi producerar bakverk till alla våra caféer dagligen.
Varierade arbetstider på vardagar. Våra konditorer arbetar ej på röda dagar och ej helger (Förrutom under semmelsäsongen då man arbetar var tredje helg).
Tjänsten är på en tjänst om 100 % som bestäms efter överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal.
