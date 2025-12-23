Konditor
2025-12-23
Vi erbjuder dig en attraktiv arbetsplats med över 70 anställda, där du får jobba i vårt härliga team. Vi månar om att våra medarbetare ska trivas och utvecklas, därför värdesätter vi engagemang, vilja, attityd och omtanke. Vi är den personliga och kundvänliga matbutiken som erbjuder våra kunder ett brett sortiment av dagliga varor, hög kvalitet till bra priser.
Är du Konditor eller vill bli? Älskar du att skapa och brinner för kvalitet & service? Vill du vara en del av vårt gäng? Då vill vi träffa dig!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
I vårt butiksbageri och konditori erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av butiks bakat bröd, bakverk, tårtor och bakelser. Här hittar kunden allt från vardagslimpan till födelsedagstårtor. Vi söker dig som är erfaren, vill bidra med inspiration och kunskap till vårt arbetslag och vara med att utveckla vårt konditori framåt.
Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå i att tillverka tårtor och bakelser, baka bröd, kundservice, hantera beställningar med mera. Du kommer att jobba både tillsammans med kollegor och självständigt.
Kundfokus är väldigt viktigt för oss och är centralt i ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du kunna kombinera kvalitet och effektivitet i arbetet.
Om dig
För oss är det viktigt att du är en morgonpigg, positiv och engagerad lagspelare som älskar mötet med kunden.
Vi ser att du är en person som trivs med att arbeta i en fartfylld vardag och som tycker om att arbeta tillsammans med andra.
För att trivas hos oss ser vi att du är självgående, positiv och initiativtagande med ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Kravprofil
• Utbildad konditor (meriterande)
• Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning (meriterande)
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad: 80-100%
Dagtid med helgarbete 1 gång i månaden.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in ditt CV.
Frågor om tjänsten och ansökan skickas via mail till jobb.tranas@kvantum.ica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb.tranas@kvantum.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Stormarknad AB
(org.nr 556221-4980)
Ågatan 22 (visa karta
)
573 31 TRANÅS Arbetsplats
ICA Kvantum Tranås Kontakt
Jörgen Holmberg 01403874500 Jobbnummer
9663412