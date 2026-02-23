Koncernstrateg
Luleå Energi AB / Controllerjobb / Luleå Visa alla controllerjobb i Luleå
2026-02-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Energi AB i Luleå
När världen ställer om förändras inte bara energisystemen. Även styrning, prioriteringar och beslut måste hänga ihop på nya sätt. Som energibolag verkar vi i en komplex miljö där affär, samhällsuppdrag och långsiktig hållbarhet möts. För att ytterligare stärka samspelet mellan strategi, planering och uppföljning söker vi nu en koncernstrateg.
Mer om rollen
I rollen som koncernstrateg är du navet mellan affärsplan, verksamhetsplaner och uppföljning. Du arbetar nära koncernledning och affärsområden och säkerställer att vår styrning hänger ihop.
Ditt uppdrag är att:
• Samordna och vidareutveckla koncernens affärs- och verksamhetsplanering
• Säkerställa att styrmodell, målstruktur och uppföljning fungerar som en helhet
• Fungera som kvalificerat ledningsstöd i analys och planering
• Bryta ner strategiska mål till konkreta prioriteringar och följa upp genomförande
• Planera och leda strategidagar, affärsplanedagar och andra gemensamma forum
• Utbilda och stödja chefer i styrmodell och arbetssätt
• Göra komplex information begriplig, kommunicerbar och användbar
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen har du förmågan att omsätta riktning till praktik. Du är en trygg och van facilitator som kan verka i rum där olika perspektiv möts och skapa struktur i komplexa diskussioner.
Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver processer framåt även när förutsättningarna inte är helt givna. Du arbetar strukturerat, skapar tydliga planer och ser till att mål, planering och uppföljning hänger ihop över tid. Du bygger tillit, skapar samsyn och verkar för koncernens bästa snarare än enskilda delar.
Kvalifikationer och utbildningskrav
Vi ser att du har en relevant akademisk examen inom exempelvis ekonomi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller organisation, eller motsvarande som vi bedömer likvärdig.
Du har flerårig yrkeserfarenhet av strategiskt planerings- och styrningsarbete eller motsvarande erfarenhet där du arbetat med övergripande mål, planering och uppföljning i ett koncernsammanhang. Du är van att arbeta nära ledning och stödja chefer i analys och beslutsfattande. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Bolagsstyrning
• Offentlig verksamhet
• Förändringsledning
• Processutveckling
• Facilitering av strategiska forum
Kännedom om hållbarhetsstyrning är ett plus.
Sök nu!
Senast 15 mars 2026 behöver vi få in din ansökan med cv och personligt brev. Mer information om tjänsten lämnas av rekryterande chef Lina Fjellström lina.fjellstrom@luleaenergi.se
Vi vet att få personer uppfyller alla kriterier till punkt och pricka. Om du känner igen dig i uppdraget ser vi gärna att du söker.
Vad får du hos oss
Som arbetsgivare sätter vi stor vikt vid att du ska få prestera, leverera och utvecklas men också att du ska trivas och må bra! Vi har därför tagit fram våra förmåner och villkor med fokus på möjlighet till återhämtning, flexibilitet samt hälsa och friskvård. Allt för att ge dig rätt förutsättningar hos oss.
Vi är stolta över vår arbetsmiljö och kultur där mångfald och jämställdhet är starka ledstjärnor och där vi lägger stort fokus på både gruppens och medarbetarens utveckling och välmående. Det är Luleå Energi och tillsammans gör vi skillnad för människor, skapar värde för Luleå och ger kraft åt omställningen i norr.
Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser samt som en del i vårt systematiska säkerhetsarbete så kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten. Syftet är att säkra en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och säkerställa att tillgångar och information skyddas.
Luleå Energi har valt kanaler för denna rekrytering och undanber alla samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Fackliga företrädare når du via företagets växel: 0920-26 44 00. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Energi AB
(org.nr 556139-8255) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756665