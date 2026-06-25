Koncernredovisningsspecialist till Mio
Retail Recruitment Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Tibro Visa alla redovisningsekonomjobb i Tibro
2026-06-25
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Recruitment Sverige AB i Tibro
, Hjo
, Skövde
, Tidaholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och förbereda Mio för börsen?
Vi söker en Koncernredovisningsspecialist!
Mio befinner sig på en spännande tillväxt- och förändringsresa. Nu tar vi nästa stora kliv och förbereder vår organisation för en framtida, potentiell börsnotering (IPO). För att lyckas med detta bygger vi nu upp en robust och skalbar koncernredovisningsfunktion. Vi söker dig som vill spela en nyckelroll i detta arbete, sätta ramarna, utveckla processerna och ta Mio till nästa nivå.
Om rollen
Som Koncernredovisningsspecialist kliver du in i en helt ny, verksamhetskritisk roll på Mios huvudkontor i Tibro. Du arbetar tätt ihop med – och blir högra handen till – vår Koncernredovisningschef, Thomas. Det här är inte en roll där du bara förvaltar; det är en roll där du bygger och formar vägen framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
IPO-readiness: Leda och driva delprojekt för att säkerställa att rätt rutiner, kontroller och rapporteringsmodeller finns på plats inför en framtida börsnotering.
Koncernredovisning: Stötta och avlasta i det löpande arbetet med att upprätta koncernredovisningen.
Systemutveckling: Idag använder vi affärssystemet M3 och gör koncernredovisningen i Excel. Du kommer vara en bärande kraft i att välja, etablera och implementera vårt nya koncernredovisningssystem.
Hållbarhetsrapportering: Du ansvarar för ekonomiavdelningens arbete och uppbyggnad kring hållbarhetsrapportering (ESG/CSRD).
Kravställare: Agera stöd mot de legala enheterna och redovisningschefen för att säkerställa högsta kvalitet i inrapporteringen.
Din profil
Vi letar efter dig som har en gedigen erfarenhet av djupare redovisning och regelverk. Drömprofilen är att du idag arbetar på ett större bolag eller en koncern med just koncernredovisning, gärna i en börsnoterad miljö. Alternativt har du en bakgrund från revisionsbyrå där du arbetat mycket mot denna typ av företag.
Det är starkt meriterande med någon form av praktisk eller teoretisk kunskap om IFRS.
Erfarenhet och praktiskt tillämpande av systemstöd för koncernredovisning.
Erfarenhet från detaljhandeln är ett plus, men inget krav – det viktigaste är din kunskap om processerna som krävs för att ta bolaget framåt.
Vem är du som person?
För att lyckas på Mio behöver du ha blicken framåt och vara en sann "doer". Du är en initiativrik och självgående person som gillar att ta ägandeskap och driva projekt i mål. Rollen kräver att du kan lyfta blicken strategiskt, men du måste också ha viljan att kavla upp ärmarna och sätta dig in i de operativa detaljerna. Du har ett engagerande, drivande och prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.
Kultur och arbetsplats
Du blir en del av en prestigelös och kompetent ekonomiavdelning. På Mio är vår filosofi att vi jobbar bäst tillsammans, och grundtanken är därför att vi arbetar på plats på kontoret i Tibro. Du kommer att mötas av ett öppet arbetssätt där egna beslut uppmuntras.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering
I samband med denna rekrytering samarbetar Mio med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Malin Niklasson.Urvalet görs löpande.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer och arbetspsykologiska tester. Genom att använda dessa tester kan vi säkerställa en rättvis och objektiv utvärdering av dina färdigheter och egenskaper, och matcha dem mot de krav som ställs i den specifika rollen.
I rekryteringsprocessens slutskede kan vi även komma att begära ett utdrag ur belastningsregistret för den slutkandidat som erbjuds tjänsten. Detta är en del av vår rutin för att säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt
drömhem – från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment
vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet,
affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och
kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av
en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
543 50 TIBRO Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Retail Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailrecruitment.se 0706-067646 Jobbnummer
9979840