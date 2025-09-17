Koncernredovisningschef till First Camp
Recruit Partner Nordic AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruit Partner Nordic AB i Stockholm
, Södertälje
, Gnesta
, Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du ansvara för koncernredovisning i ett branschledande förvärvsdrivet tillväxtbolag ? Vi söker en driven och självgående person som vill utvecklas och växa tillsammans med oss och vårt bolag.
Beskrivning First Camp är norra Europas största kedja för camping och resorts med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge Finland och Tyskland. Kedjan är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 700 MSEK på årsbasis. Detta är en unik möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en bransch med hög potential. Vi är ett stort team med över 400 helårsanställda och cirka 1500 säsongsanställda som med högt engagemang skapar moments of happines för våra gäster och samtidigt strävar efter att bygga världens ledande campingkedja.
I rollen som koncernredovisningschef hos oss arbetar du nära och rapporterar du till CFO. Din tjänst kommer exempelvis innefatta arbetsuppgifter som:
Ansvarar för koncernredovisningen och konsolidering enligt IFRS
Säkerställer att koncernens redovisning följer internationella redovisningsstandarder och koncernens redovisningsprinciper. Du samarbetar med koncernens dotterbolag för att säkerställa att deras rapportering är korrekt och i linje med koncernens krav.
Hanterar koncernens relationer med externa revisorer och regulatoriska myndigheter avseende koncernredovisningsfrågor.
Ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla företagets koncernredovisningssystem (Ocra/Unit4) samt stödsystem.
Hanterar komplexa redovisningsfrågor, såsom förvärv, finansiering, emissioner osv.
Ansvarar för att driva koncernårsredovisningsprocessen, samt delta i koncernens kvartalsrapporter.
Driva och delta i förenkling av koncernens legala struktur (fusioner/sammanslagningar av bolag), verksamhetsövergångar och förvärv.
Vi söker Vi söker dig med relevant utbildning som är trygg inom koncernredovisning. Du har goda dokumenterade erfarenheter på området. Som person tar du ägarskap över ditt område och visar intresse för såväl ditt område som helheten. Vi söker någon som trivs i ett dynamiskt tillväxtbolag i ständig förändring där allt ska bli rätt men där fokus även ligger på att förenkla och säkerställa att uppgifter läggs på rätt nivå. Vi söker en driven person som har förmåga att förstå, hitta lösningar och lära nytt. Beroende på kandidat kan denna tjänst utvecklas inom en rad områden på sikt gällande exempelvis utökat ansvar för skatt eller vid förvärv.
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling i ett starkt team med fokus på samarbete. Vi lär av varandra, delar vår kompetens, tar stort ansvar för våra arbetsuppgifter och ser teamet före jaget i allt vi gör - en förutsättning för att bygga världens ledande campingkedja. Dessutom har vi väldigt roligt tillsammans!
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Villkor Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du kommer att utgå från vårt supportkontor i centrala Stockholm med möjlighet att jobba från distans ett par dagar i veckan. På kontoret finns ca 25 medarbetare varav ungefär hälften jobbar inom ekonomi. Denna roll har inte personalansvar då man är ensam ansvarig för koncernredovisning.
Ansökan Låter detta som din nästa utmaning? Då är du varmt välkommen med din ansökan via annonsen på recruitpartner.se senast 27 september 2025. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten. Vid eventuella frågor kontakta ansvarig rekryterare Martina Nordberg på 073-624 77 24 eller martina.nordberg@recruitpartner.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruit Partner Nordic AB
(org.nr 559157-4826) Kontakt
Martina Nordberg martina.nordberg@recruitpartner.se 073-624 77 24 Jobbnummer
9513403