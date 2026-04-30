Koncerncontroller med fokus på investeringsprocessen
2026-04-30
Vill du vara med och utveckla, och förenkla hur investeringar bedöms och följs upp i en stor och komplex verksamhet? Nu söker vi en koncerncontroller som vill ta ett samlat grepp om LKAB:s investeringsprocess och samtidigt vara ett nära stöd till verksamheten i viktiga beslut.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Du blir en del av funktionen Koncernredovisning och Controlling som idag består av sex personer. Teamet präglas av gott samarbete, hög kompetens och en vardag där man arbetar självständigt i sin roll men gärna hjälper varandra när det behövs. Vi har många kontaktytor utanför den egna gruppen och samarbetar tätt med ekonomifunktioner inom affärsområden och bolag. Delar av rollen är ny och kommer att utvecklas över tid, vilket innebär att både arbetssätt och innehåll kan förändras. För oss är det viktigt att du trivs i en miljö där alla delar inte är färdigdefinierade från start.
I rollen som koncerncontroller får du en central roll i LKAB:s ekonomifunktion, där uppdraget varierar utifrån krav och behov från ledning eller verksamheten. En del av uppdraget kommer vara fokuserat på investeringsprocessen. I denna arbetar du koncernövergripande med ansvar för att skapa struktur, tydlighet och för att öka kvalitet i investeringskalkyler och beslutsunderlag.Det här är en roll där du både får tänka strategiskt och arbeta operativt. Du är med och utvecklar modeller, arbetssätt och processer, men är också delaktig i det praktiska arbetet tillsammans med verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Äga och vidareutveckla LKAB:s koncernövergripande investeringsprocess
Ansvara för investeringskalkylmodellen och säkerställa att den används på ett ändamålsenligt sätt
Vara ett stöd och bollplank till verksamheten i framtagande av investeringsunderlag
Delta i prognos- och budgetprocesser
Delta i olika projekt, uppdrag och utredningar
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete
Det här har du med dig
Du är en analytisk och samarbetsinriktad person som trivs i gränslandet mellan struktur och verksamhet. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa ekonomiska frågeställningar och skapa ordning även när förutsättningarna inte är helt givna. Genom ett lyhört och kommunikativt arbetssätt bygger du förtroende och stöttar olika delar av organisationen i att ta fram välgrundade beslutsunderlag. Du tar egna initiativ, driver förbättringsarbete framåt och bidrar gärna där behov uppstår. När rollen eller arbetsinnehållet förändras anpassar du dig med ett pragmatiskt förhållningssätt och fortsätter leverera med fokus på helheten.
Utöver det förväntar vi oss att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Några års arbetslivserfarenhet inom ekonomifunktionen, exempelvis som controller
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och investeringskalkylering
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av investeringskalkyler i större organisationer
Deltagit i eller arbetat nära större investerings- eller kostnadsprojekt
Förståelse för projektmetodik
Erfarenhet från tillverkningsindustri, gruvverksamhet eller liknande bransch
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: LKAB:s koncernkontor i Luleå.
Omfattning: Heltid, arbetstiderna är kontorstider mån-fre.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lina Matti lina.matti@lkab.com
Fackliga kontakter Luleå:
Unionen Södra - Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835)
971 28 LULEÅ
