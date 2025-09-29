Kompositingenjör / tekniker
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Mölndal Visa alla maskiningenjörsjobb i Mölndal
2025-09-29
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Mölndal
, Göteborg
, Ale
, Borås
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Du kommer vara en del av vårt Material & Process-team som ansvarar för införandet av nya material, utveckling av materielsystem med tillhörande processer samt medverkar i vår teknikutveckling. Genom ditt uppdrag kommer du utgöra en stark röst i den fortsatta utvecklingen av Saabs världsledande produkter inom radar.
Vår sektion Material and Process Engineering stöttar samtliga produktområden inom den flygande, marina och landbaserade domänen som utvecklas på Saab Surveillance i Göteborg. Gruppen jobbar brett med alla olika materialslag. Just nu händer det väldigt mycket hos oss på kompositområdet med flera spännande satsningar där material och tillverkningsprocessfrågorna kommer att vara centrala.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
*
Arbeta med tillverkningsprocesser och kvalitetsfrågor i samarbete med våra leverantörer. (Det kan ev innebära både resor och att visst arbete kan förläggas hos underleverantör.)
*
Stötta produktutvecklingen i alla faser från koncept och systemkonstruktion till detaljkonstruktion, verifiering och leverans
*
Arbeta med provningskampanjer
*
Bidra till och driva teknikutveckling inom företaget
Vi erbjuder dig goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss och att arbeta med den senaste tekniken. Din vilja till utveckling och dina personliga egenskaper väger tungt. Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Detta arbete utförs självständigt, men i en sammansvetsad grupp. Du bör därför vara en person som trivs i ett team som tillsammans styr och fördelar arbete inom gruppen samt ha ett eget driv och vilja att lyckas och ta dina uppgifter i mål. Vi tror att du identifierar dig med egenskaper som god kommunikationsförmåga, flexibilitet och samarbetsvilja.
Vi söker dig som har:
*
Goda kunskaper inom komposittillverkning.
*
Har du även erfarenhet från flygindustrin är det meriterande.
*
Vi tror att du har en kompositteknikerutbildning med erfarenhet av att jobba i en ingenjörsorganisation eller en högskoleexamen inom fiberkompositer samt erfarenhet av komposittillverkning.
*
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
*
Praktisk erfarenhet av arbete med komposittillverkning och materialprovning samt produktutveckling inom industrin är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9531680