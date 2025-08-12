Komponentansvarig produktionstekniker
Job Solution Sweden Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-08-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Komponentansvarig produktionstekniker till en 3D-printningsverkstad för ett långsiktigt konsultuppdrag. Här får du en nyckelroll i att utveckla, underhålla och förbättra produktionsmetoder för avancerade additivt tillverkade komponenter (AM).
Om rollen
Som Komponentansvarig produktionstekniker blir du ansvarig för AM-komponenter inom ditt område - från utvecklingsfas till serieproduktion. Du kommer att arbeta tätt med både konstruktion, inköp och produktion för att säkerställa att komponenterna håller högsta kvalitet, produceras effektivt och är optimerade för både kostnad och ledtid.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Utveckling av nya komponenter:
Delta i PDP-projekt och granska designunderlag i PLM2020.
Godkänna externa produktionsunderlag för intern tillverkning.
Ta fram kostnadskalkyler och vid behov beställa CNC-program.
Initiera nya produktionsmetoder och anskaffning av fixturer.
Skapa beredningar i SAP (inkl. spårbarhet och märkning).
Följ upp beredningen i verkstaden och hantera eskalerade avvikelser.
Kommunicera tillverkningsproblem till beställare och driva alternativa lösningar.
Säkerställa anskaffning av komponentspecifikt förbrukningsmaterial.
Serieproduktion:
Förbereda tillverkning och delta som resurs i IPPQ-projekt.
Följa upp produktkostnader och arbeta med ledtids- och kostnadsreduktion.
Hantera ändringar enligt change management-processen.
Avvikelser:
Bidra i beslut kring NCR (Non-Conformance Reports) via workflow.Publiceringsdatum2025-08-12Profil
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och/eller eftergymnasial utbildning inom området.
God samarbetsförmåga och ett ansvarstagande arbetssätt.
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i SAP.
Om uppdraget
Du rapporterar till Order Manager och arbetar i nära samarbete med flera avdelningar. Rollen ger dig möjlighet att vara med i hela kedjan - från utvecklingsprojekt till färdig serieproduktion - i en högteknologisk miljö där innovation, precision och kvalitet står i fokus.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9455525