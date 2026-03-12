Kompanichef Marint sjukvårdskompani
Vill du jobba med inspirerande arbetsuppgifter och bidra till Marinens utveckling? Marinbasen söker kompanichef till Marint sjukvårdskompani som en av fem kompanichefer, vid 1.marina basbataljonen. Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter till personlig utveckling. Du anställs som kompanichef OF2, med ansvar utveckla den marina sjukvården inom ramen för ROLE2. I kompaniet ingår fyra plutoner med inriktning Traumasjukvård, Krigskirurgi, logistik samt ledning.
Om förbandet
1.marin basbataljonen är ett av Marinbasens stående krigsförband. De marina basbataljonernas uppdrag är att logistikförsörja marina enheter både från land och till sjöss, både i daglig verksamhet i ordinarie bas samt vid tillfälligt upprättade baser. Förbandet utbildar soldater och sjömän inom Sjukvård, logistik, markstrid, eskort, spaning, samband och teknisk tjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Chef med personalansvar
• Planering och uppföljning av kompaniets verksamhet
• Utveckling av kompaniet och krigsförbandet
• Tjänsten som kompanichef innebär omväxlande uppgifter och ställer krav på att både kunna verka självständigt och tillsammans med andra
Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• Officersexamen
• Militär grad lägst OF2
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har en god situationsanpassad förmåga både vad gäller ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet samt god förmåga till improvisation. En förutsättning för bra resultat och kvalitet i arbetet är att du har en kommunikativ förmåga, social kompetens där du är bra på att samarbeta och tar ansvar för ditt arbete. Du är en prestigelös person som kan anpassa sig efter uppkomna situationer och har lätt för att växla mellan olika uppgifter. Du arbetar ofta tillsammans med andra i team men även på egen hand vilket ställer krav på både självständighet och samarbetsförmåga. Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet från chefsbefattning
• Tidigare erfarenhet från militära sjukvårdsförband
• Goda språkkunskaper i svenska
• Goda språkkunskaper i engelska
• Erfarenheter av ROLE 1,2 vid insats
• God fysisk prestationsförmågaÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Karlskrona.
Tjänsteresor förekommer inom ramen för arbetsuppgifterna.
Upplysningar om befattningen
Henrik Eriksson
Clas Nilsson
Nås via FM växel 010-823 50 00.
Information om rekryteringsprocessen
Vid allmänna frågor om anställningen kontakta Ida Bergström via FM växel: 010-823 50 00.
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet: Jimmy Svensson
SEKO: Andreas Emilsson
SACO: saco-s-fm@mil.se
Officersförbundet: Johnas Mård
Samtliga nås via FM växeln; 010-828 50 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan som senast 2026-05-04. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
