Kommunvägledare
Alvesta Kommun / Receptionistjobb / Alvesta Visa alla receptionistjobb i Alvesta
2026-08-05
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi på Kontaktcenter är vägen in till Alvesta kommuns förvaltningar och bolag. Vårt mål är att erbjuda hög tillgänglighet samt professionell och engagerad service i alla kontakter.
Som kommunvägledare är du ofta den första kontakten med kommunen och har en viktig roll i att skapa ett gott bemötande och ge rätt vägledning till invånare, företagare och besökare.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Besvara frågor via reception, telefon och digitala kanaler.
• Ge information, vägledning och service inom kommunens olika verksamhetsområden.
• Lotsa vidare ärenden vid behov och samarbeta med kollegor och verksamheter.
• Bidra till ett professionellt och serviceinriktat bemötande i alla kontakter.
Kontaktcenter är en central funktion i kommunen och du får arbeta med frågor som berör kommunens alla verksamheter. Rollen är varierande och ställer krav på att du snabbt kan sätta dig in i nya områden och bidra till att invånare och besökare får rätt hjälp på ett smidigt och effektivt sätt. Arbetet sker både självständigt och i team.
Vi söker dig som är samhällsintresserad, serviceinriktad och tycker om att lära dig nya saker. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta.
Som kommunvägledare blir du en viktig länk mellan kommunens invånare, företagare, besökare och verksamheter, samt en del av kommunens kommunikation, både internt och externt.Kvalifikationer
Du har lägst gymnasieexamen och erfarenhet av att arbeta med kundservice, gärna med tyngd mot telefoni.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig med inriktning mot samhälle, service eller administration.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Andra språk är meriterande.
Du har en hög IT-mognad och ett flexibelt sätt och ser möjligheterna i att utveckla arbetssätt och smarta lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337756/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
Centralplan 1 (visa karta
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342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun Kontakt
Kontaktcenterchef
Malin Peltola +4647215470 Jobbnummer
10022727