Kommunvägledare
Båstads Kommun, Medborgarservice / Administratörsjobb / Båstad Visa alla administratörsjobb i Båstad
2026-07-13
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Professionalism, arbetsglädje och respekt – Båstads kommun är en kreativ plats för alla som vill utveckla, förändra och förbättra. Tillsammans känner vi stolthet över det vi gör och är öppna för omvärlden.
Vi söker dig som ser fram emot mötet med människor varje dag och som har förmågan att se frågor och utmaningar ur invånarens och företagarens perspektiv.
Som kommunvägledare är du en viktig kontakt in i kommunen och hjälper människor att hitta rätt, få svar på sina frågor och komma vidare i sina ärenden.
Vi är ett mindre team bestående av tre kommunvägledare. Hos oss är samarbete, tillit och psykologisk trygghet viktigt – vi hjälps åt, delar kunskap och skapar tillsammans en arbetsmiljö där det finns utrymme att ställa frågor, tänka nytt och utvecklas i rollen.
Arbetet är organiserat i olika arbetsblock där vi roterar mellan arbetsuppgifter och ansvarsområden under dagen. Utöver kommunvägledning arbetar vi även med registratorsuppgifter samt vissa administrativa uppdrag för kommunens verksamheter.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du dagligen med att:
• ge information, service och vägledning inom kommunens alla verksamheter
• hantera frågor och ärenden via telefon, e-post, e-tjänster och besök i receptionen
• samarbeta med kollegor, handläggare och andra verksamheter inom kommunen
• Arbetet innebär att du möter människor samtidigt som du söker fram information och arbetar i flera olika system. Därför behöver du vara trygg med att växla mellan olika arbetsuppgifter och kunna ta till dig och förmedla information på ett tydligt sätt. Du behöver också kunna avgöra vilken information som är viktig och se till att frågor och ärenden hamnar rätt i organisationen.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla och digitalisera sina arbetssätt. Därför är det viktigt att du är positiv till digital utveckling och vill vara med och bidra i det arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot administration, samhällsvetenskap eller service
• erfarenhet av att bemöta människor professionellt och lugnt, även i stressiga eller konfliktfyllda situationer
• god kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• god samtalsteknik i telefon och förmåga att anpassa information efter mottagaren
• god vana av att arbeta i olika verksamhetssystem och i Microsoft 365
• erfarenhet av att söka fram och hantera information i olika kanaler
• förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt, till exempel att föra samtal, söka information och dokumentera i olika system
Det är meriterande om du har:
• eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
• erfarenhet av liknande serviceyrken
• erfarenhet av kommunal verksamhet och förståelse för kommunens uppdrag
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för rollen. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten omfattar 75 %, med möjlighet till utökad arbetstid utifrån verksamhetens behov
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "114". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Arbetsplats
Båstads Kommun, Medborgarservice Kontakt
Kundcenterchef
Sara Stefansson sara.stefansson@bastad.se +4643177000 Jobbnummer
10001252