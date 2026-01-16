Kommunvägledare
Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Hudiksvall Visa alla administratörsjobb i Hudiksvall
2026-01-16
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Hudiksvall
I Servicecenter jobbar vi för att Hudiksvalls kommun ska vara tillgänglig och enkel att komma i kontakt med.
Vi vill ge en bra service till våra kommuninvånare och besökare. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter här för att lotsa dig rätt.
Servicecenter ingår i kommunstyrelseförvaltningen och i enheten Centralt stöd och service, där många olika funktioner och bred kompetens är samlat. Här finns kommunvägledning, kommunarkiv, centralt diarium samt post och kopiering. Tillsammans med övriga enheter i förvaltningen ser vi till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som kommunvägledare i Hudiksvall arbetar Du tillsammans i ett team bland annat med rådgivning, vägledning, extern service och intern service. Målet är att allt fler ska få rätt hjälp redan vid en första kontakt utan att behöva veta hur kommunen är organiserad. Som kommunvägledare är dina arbetsuppgifter mycket varierande; i ena stunden informerar du om avfallsfrågor, hemtjänst eller hur man söker bygglov, i nästa stund lämnar du ut busskort till elever och tar emot en ansökan om borgerlig vigsel.Profil
Vi söker dig som tycker om att ge service både via telefon, över disk och via digitala kanaler. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har god samarbetsförmåga och kan snabbt lära dig nya områden. Du tar ansvar för dina uppgifter och utvecklar verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du är allmänbildad och samhällsintresserad.
För att trivas hos oss krävs det att du gillar att arbeta i en miljö med ständiga förändringar och ett högt tempo. Du är trygg och stabil, även när det kör ihop sig. Du drivs av att vara med och utveckla kommunens verksamhet genom att se kritik och synpunkter som förbättringsförslag snarare än som klagomål.
- Krav på erfarenhet från arbete med service
- Krav på hög förmåga att använda IT och att söka information
- Krav på god kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
- Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande
- Utöver krav och meriter kommer personlig lämplighet att vägas in
Om förvaltningen
En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle, allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunstyrelseförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.
Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunstyrelseförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Åsa Langer +4665019670 Jobbnummer
9688877