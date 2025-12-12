Kommunvägledare
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med kundservice i en professionell roll. Vårt uppdrag är att hålla en hög tillgänglighet mot kund, en hög servicenivå samt att i hög grad lösa kundens ärende. Tillsammans arbetar vi för att ge snabb, tillförlitlig och god service.
Som kommunvägledare på Skurups kommun svarar du på frågor och vägleder medborgare och kunder inom alla kommunens verksamhetsområden via telefon, e-post, sociala medier och personliga besök. Du och dina kollegor ger information, tar emot felanmälningar och hanterar administrativa ärenden.
Telefonen är den vanligaste kontaktvägen men du möter och hjälper också besökarna i kommunhusets reception. För att hitta information om kommunens verksamhet och för att koppla samtal använder du många olika system, ofta parallellt. Vi söker dig som med kort framförhållning kan hjälpa oss att bemanna växel och information vid t ex ledigheter och sjukdom.Kvalifikationer
Vi vill att du har god samtals- och telefonteknik, god förmåga att hantera olika typer av IT-baserade informations- och verksamhetssystem samt en förmåga att se helheten.
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och några års erfarenhet av kundorienterat servicearbete från växel samt kundtjänst eller medborgarkontor i kommunal eller annan offentlig verksamhet. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Om du kan ytterligare språk är det mycket välkommet. Som person är du engagerad, tycker om att möta och hjälpa andra människor, samtidigt som du är noggrann och tycker om att följa rutiner. Du har stor känsla för service och tycker det är viktigt att alltid ge ett mycket gott bemötande.
Du har en positiv attityd, fokuserar på att lösa problem och kan behålla lugnet även i stressiga situationer. Att du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer ser vi som en självklarhet. Du är väl medveten om hur du kommunicerar med andra och anpassar dig efter situationen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
