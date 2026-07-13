Kommunsekreterare
Alingsås kommun, Kommunledningskontoret / Administratörsjobb / Alingsås Visa alla administratörsjobb i Alingsås
2026-07-13
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling. Vi stödjer förvaltningarna med rådgivning och specialisttjänster. Vi ansvarar för kommunövergripande service och projekt samt utövar uppsikt och kontroll av nämndernas verksamheter. Vi fokuserar på professionella och goda relationer men också på att skapa utrymme för ett gott arbetsklimat.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som kommunsekreterare arbetar du till stor del med att samordna och administrera beredning av ärenden till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, samt att sköta merparten av nämndadministrationen. I tjänsten ingår att vara sekreterare i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden samt ABAR.
I rollen som kommunsekreterare konsulteras du i allehanda frågor av förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen. Du är en nyckelperson när det gäller att samordna och administrera beredningen av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du ansvarar för den politiska ärendeprocessen i form av beredningar, kallelser och protokoll. En viktigt del är att granska så att alla ärenden är kompletta innan de läggs upp till allmänhet och förtroendevalda. Du kommer att vara systemadministratör för vårt ärendehanteringssystem Platina och delta i valkansliets arbete vid Allmänna val. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att effektivisera och digitalisera ärendehantering.Kvalifikationer
Skallkrav:
• Högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, samhällsvetenskap eller statsvetenskap, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Goda kunskaper i modern teknik
Meriterande:
• Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet
• Erfarenhet av arbete som kommunsekreterare, nämndsekreterare eller annan kvalificerad administrativ funktion inom offentlig sektor.Dina personliga egenskaper
För uppdraget krävs att du har god kunskap om den lagstiftning som styr offentlig verksamhet, särskilt kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du har god förmåga att uttrycka dig i skrift samt är van och trygg med att kommunicera muntligt. Du har god läsförståelse och kan snabbt sätta dig in i olika frågor. För att trivas i rollen tror vi att du även är diplomatisk och kan anpassa din kommunikation efter mottagaren. För att lyckas i denna befattning är det avgörande att du gillar att arbeta noggrant samt med struktur och formella rutiner. Det är många moment i den politiska processen som är tidskritiska, varför det är viktigt att du trivs med att arbeta mot deadlines. Arbetet kräver god samarbetsförmåga då du samarbetar med många andra funktioner och avdelningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Kanslichef
Cecilia Knutsson cecilia.knutsson@alingsas.se +46322617270 Jobbnummer
10000666