Kommunjurist till Nacka kommun!
2026-01-07
Nu söker vi en jurist med kompetens inom miljö- och stadsbyggnadsfrågor som vill vara med och utveckla det juridiska stödet för att bidra till rättssäkerheten i kommunen.
Ditt uppdrag
I juridik- och kanslisenhetens uppdrag ingår att lämna juridiskt stöd till samtliga nämnder och kommunfullmäktige, att ansvara för en samlad ärendehanteringsprocess och beslutsstöd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att svara för kvalitativa utredningar vid besvarandet av bland annat remisser och motioner. Vi är i dagsläget cirka 40 medarbetare.
Tjänsten som kommunjurist är omväxlande och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Ena dagen ansvarar du för kommunens yttrande till mark- och miljööverdomstolen, andra dagen medverkar du på nämndsammanträde och bistår projektledare med rådgivning inom exempelvis kommunens stadsutvecklingsprojekt. Du ger även juridisk rådgivning avseende kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och naturmark. Arbetet sker ofta i gruppform tillsammans med andra kompetenser, exempelvis planarkitekter, landskapsarkitekter, markingenjörer, handläggare och projektledare. Du utgör det naturliga expertstödet till förtroendevalda och medarbetare inom dina ansvarsområden. I din roll ingår även att skriva yttranden över remisser samt utreda motioner som har koppling till dina ansvarsområden.
Är det här du?
Du som söker har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer till både kollegor och uppdragsgivare. Du är noggrann, har gott omdöme och samarbetar med ett innovativt förhållningssätt. Du är positiv som person och har lätt för att ställa om när så behövs. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din erfarenhet
• Juristexamen (jur.kand.
• En mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
• Du har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
Meriterande
• Tidigare arbete som advokat eller ombud i domstol samt goda kunskaper inom plan- och bygglagen, miljöbalken och/eller exploateringsjuridik samt juridik kopplad till trafik och offentlig utemiljö.
• Tidigare arbete inom en politiskt styrd organisation.
Vi erbjuder
Vi välkomnar dig som vill satsa på en framtid hos oss. Vi erbjuder dig en arbetsmiljö som bygger på ömsesidig tillit med tydliga uppdrag, mål och förväntningar. Vidare inspirerar vi dig till en hälsosam livsstil, bland annat via vårt förmånscykelerbjudande och vår friskvårdsersättning. Läs mer om våra förmåner här.
Du har även en förmånlig möjlighet att semesterväxla till dig extra semesterdagar.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om
tjänsterna är du välkommen att kontakta mig Anneli Sagnérius gruppchef på juridik och kansli på 08-718 83 25 eller via e-post anneli.sagnerius@nacka.se
.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Sista ansökningsdag är 2026-01-21.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Jobbnummer
9670280