Kommunjurist
2026-04-08
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Den aktuella tjänsten är placerad på kommunstyrelseförvaltningen vid Avdelningen för kansli, digitalisering och säkerhet. Gruppen arbetar inom det juridiska området och ger stöd till våra interna verksamheter. Vi söker därför dig som, tillsammans med trevliga kollegor, vill utgöra en viktig del av verksamheten och bidra till att juridiska ärenden och processer utförs med god kvalitet och service.
Arbetsuppgifter
I rollen som kommunjurist erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete där du får möjlighet att använda dina kunskaper i ett brett register av juridiska frågor och arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer att växla mellan att ge juridisk rådgivning, granska, tolka och upprätta avtal, genomföra utredning- och samordningsuppdrag, svara på remisser, utbilda organisationen, bereda ärenden, skriva yttranden samt företräda kommunen i domstol och vid myndigheter.
Du kommer att arbeta med juridisk rådgivning för samtliga nämnder och förvaltningar inom kommunen. Särskilt förekommande ärenden avser kommunalrätt, avtalsrätt samt offentlighet och sekretess.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stort intresse för den offentliga sektorn och som sporras av utmaningen att verka inom samtliga av kommunens rättsområden. Du ska ha juristexamen och det är meriterande med några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet från juridiskt arbete inom offentlig sektor.
Arbetet är mångfacetterat och ställer höga krav på flexibilitet och självständighet. Du kan snabbt strukturera komplicerade frågor samt kommunicera lösningar på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt även för den som inte har juridiska kunskaper. I rollen krävs att du har ett konsultativt arbetssätt samt förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva frågor inom ditt område.
Du har förmåga att snabbt sätta dig in i juridiska frågeställningar av skiftande karaktär. Som kommunjurist har du hög servicekänsla och integritet och du är analytisk, effektiv och noggrann. Du måste också vara bekväm med att ge professionellt stöd till såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 2026/135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306)
471 80 SKÄRHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Johan Nilsson johan.nilsson@tjorn.se 0304-60 10 27
