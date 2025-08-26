Kommunikatör, vikariat
2025-08-26
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi söker nu en kommunikatör som vill vara en viktig del av vårt kommunikationsarbete under en kollegas föräldraledighet på ett år. Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Tjänsten har i huvudsak fokus på intern kommunikation men du kommer även involveras i olika kommunikativa satsningar. I din roll kommer du att vara ett stöd till chefer och medarbetare i olika interna projekt och satsningar. Ditt arbete spelar en viktig roll i hur vi engagerar och når ut med viktiga insatser på ett trovärdigt, tydligt och tillgängligt sätt.
Du kommer att:
• Planera, genomföra och följa upp olika kommunikationsinsatser
• Skapa och publicera nyheter och annan information i våra kommunikationskanaler
• Ge kommunikationsstöd och rådgivning till olika verksamheter inom kommunen
• Jobba med webbpublicering och innehållsarbete på kommunens externwebb och intranät
• Ingå i intranätets webbredaktion och stötta redaktörer inom huvuduppdrag Kommunledning. Du deltar även i löpande förbättringsarbete, analys och uppföljning Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper
Som person har du en god förmåga att skapa relationer och sätta dig in i olika verksamheters behov. Du är nyfiken, självgående och flexibel och trivs att arbeta med flera uppdrag samtidigt. I din roll omvandlar du komplicerade texter till ett tydligt och enkelt språk. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning i media och kommunikation eller motsvarande utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikationsarbete i kommunal verksamhet.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver ha viss erfarenhet av Adobe, Officepaketet och webbpublicering, Ängelholms kommun arbetar i Sitevision.
Din arbetsplats kommer vara på Stadshuset i Ängelholm.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
