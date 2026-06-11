Kommunikatör med känsla för digitala medier
Glava Energy Center Ekonomisk förening / Marknadsföringsjobb / Arvika Visa alla marknadsföringsjobb i Arvika
2026-06-11
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
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Om rollen
Som kommunikatör hos oss arbetar du framför allt med att producera, publicera och sprida innehåll i våra digitala kanaler. Du samarbetar nära organisationens kommunikatörer, projektledare och sakkunniga för att synliggöra projekt, aktiviteter och resultat inom energiomställningen.
Rollen passar dig som tycker om att skriva, fotografera, filma och skapa innehåll för webb, sociala medier och nyhetsbrev. Du är nyfiken på människor och idéer och gillar att omsätta kunskap och erfarenheter till innehåll som engagerar och skapar förståelse.
Du kommer bland annat att arbeta med:
produktion av innehåll för webb, sociala medier och digitala nyhetsbrev
webbpublicering och publicering i sociala medier
artiklar och annat redaktionellt innehåll
enklare foto- och filmproduktion
innehåll till presentationer, seminarier och event
bildhantering och enklare grafisk produktionPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande erfarenhet.
erfarenhet av kommunikationsarbete genom arbete, praktik, projekt eller ideella uppdrag.
ett strukturerat arbetssätt, nyfikenhet och vilja att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
goda kunskaper i Microsoft 365 (inklusive Word, PowerPoint, Excel och Teams).
mycket goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Meriterande
Erfarenhet av att skapa innehåll för webb, sociala medier eller nyhetsbrev.
Erfarenhet av intervjuer och att bearbeta innehåll till artiklar eller andra kommunikationsinsatser.
Erfarenhet av foto- eller filmproduktion.
Erfarenhet av publiceringsverktyg och digitala kommunikationskanaler.
Kunskaper i verktygen i Adobe Creative Cloud eller liknande verktyg.
Vi söker inte en färdig expert. Det viktigaste är att du är nyfiken, vill lära dig nytt och tycker om att använda text, bild och film för att göra komplexa frågor begripliga och intressanta för olika målgrupper.Om tjänsten
Visstidsanställning på 75 procent till 20261231, med möjlighet till förlängning.
Tjänstgöringsgraden kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov och utveckling.
Tillträde enligt överenskommelse.
Flexibel arbetsplats: På våra kontor i Arvika och Glava – eller delvis på distans.
Om Glava Energy Center
Glava Energy Center är ett innovationskluster, en utbildningsaktör och en medlemsdriven förening som arbetar för ett smart och hållbart energisystem lokalt och regionalt i Värmland och gränsregionen Sverige–Norge. Vi driver en rad olika projekt, nätverk och initiativ kopplade till energiomställningen – bland annat inom lokal energiledning, energigemenskaper, cirkulär ekonomi, utbildningar, testbäddar och klimatsmarta lösningar.
En viktig utgångspunkt är att vi vill stötta våra samarbetspartners och medlemsföretag med kunskap som stärker deras möjligheter att bidra till den egna och samhällets energiomställning. Med flera nya projekt och en växande medlemsskara utvecklas Glava Energy Center som organisation. Nu söker vi en kommunikatör som vill utvecklas tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: info@glavaenergycenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kommunikatör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glava Energy Center Ekonomisk förening
, https://glavaenergycenter.se/sv/ Arbetsplats
Glava Energy Center Ek Fören Kontakt
Frågor angående tjänsten
Helena Edström helena.edstrom@glavaenergycenter.se Jobbnummer
9960283