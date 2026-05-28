Kommunikatör
2026-05-28
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nu söker vi en kommunikatör som vill vara med och utveckla kommunikationen inom våra verksamheter och bidra till en tydlig, samordnad och tillgänglig kommunikation.
Arbetsplatsen är belägen på Magasinsplan 19 i centrala Gävle, endast ett stenkast från centralstationen. Här arbetar du tillsammans med fyra kommunikatörskollegor i en engagerad och utvecklingsinriktad arbetsgrupp.
Arbetsuppgifter
Är du en engagerad och erfaren kommunikatör som trivs i en verksamhetsnära roll där både strategiskt och operativt arbete ingår? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Som kommunikatör inom Välfärd Gävle arbetar du nära ledning, chefer och verksamheter inom bland annat individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsstöd, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du utgör ett kvalificerat kommunikationsstöd och ansvarar för kommunikation kopplat till projekt, aktiviteter, förändringsarbete och utvecklingsinsatser.
I rollen ingår att:
* analysera kommunikationsbehov och göra kommunikativa bedömningar
* formulera budskap och målgruppsanpassa innehåll
* planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
* arbeta med både intern och extern kommunikation
* samordna och driva kommunikationsaktiviteter i olika kanaler
* bidra till ett långsiktigt och integrerat kommunikationsarbete
* ge stöd i förändringskommunikation och vid behov kriskommunikation
Du arbetar både strategiskt och operativt och behöver kunna växla mellan långsiktig planering och snabba leveranser när förutsättningarna förändras.
Du samarbetar nära andra kommunikatörer, kommunikationschef, centrala kommunikationsfunktioner och experter inom olika verksamhetsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* flera års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
* erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med kommunikation
* mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* vana att arbeta i relevanta kommunikationsverktyg och system
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation
* erfarenhet av förändringskommunikation i större organisationer
* erfarenhet av mediakontakter och kriskommunikation
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och kunna organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar enligt en tydlig process, håller deadlines och slutför det du påbörjat.
Du är relationsskapande och har lätt för att samarbeta med olika målgrupper och professioner. Genom ditt sätt att kommunicera bygger du förtroendefulla relationer och bidrar till ett gott samarbete.
Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter och perspektiv.
Som person är du driven, kvalitetsmedveten och har en god strategisk förmåga. Du kan se helheten samtidigt som du har ett öga för detaljer och målgruppsanpassning.
Vi erbjuder:
Hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete där du gör skillnad för Gävleborna varje dag. Du blir en del av en organisation med viktiga samhällsuppdrag och engagerade kollegor som tillsammans arbetar för ett tryggare och bättre Gävle.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här.
Här kan du läsa mer om vår organisation.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
