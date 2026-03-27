Kommunikatör
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Kommunikation som driver utveckling
Vill du vara med och forma berättelsen om ett växande Åre? Vi söker nu en erfaren kommunikatör som vill göra skillnad. I vårt samhällsbyggande är kommunikationen ett strategiskt verktyg som skapar förståelse för komplexa projekt och bygger förtroende genom öppen och tydlig information.
Som kommunikatör hos Åre kommun blir du en del av kommunikationsavdelningen, med ett särskilt uppdrag att stötta tekniska avdelningen. Deras ansvar omfattar bland annat kommunalt vatten och avlopp, en central del i kommunens hållbara tillväxt.
I din roll har du en nyckeluppgift: att göra det tekniska begripligt. Du översätter komplexa beslut till engagerande och tillitsfull kommunikation, både internt och externt. Du synliggör hur Åre driver hållbar utveckling och hur infrastrukturen utvecklas i takt med kommunen.
Du arbetar både strategiskt och operativt, som rådgivare och genomförare.
Det innebär att:
* Ge kommunikationsstöd utifrån tekniska avdelningens behov och verksamhetsplan.
* Delta i ledningsgruppsmöten och bidra med ett kommunikativt perspektiv.
* Ta fram en årlig kommunikationsplan.
* Stärka förvaltningens kommunikativa förmåga genom utbildning, rådgivning och stöd.
* Planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser, exempelvis skriva och publicera innehåll på webben, intranätet och i sociala medier.
* Samarbeta med övriga kommunikatörer i kommunen för att samordna och utveckla det gemensamma kommunikationsarbetet.
* Du arbetar nära avdelningens chefer och medarbetare och ansvarar för både planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsinsatser.Kvalifikationer
Vem är du?
* Relevant högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik, marknadsföring eller liknande.
* Erfarenhet av kommunikationsrådgivning och strategisk kommunikationsplanering.
* Mycket god förmåga att skriva och anpassa texter för olika målgrupper och kanaler.
* Erfarenhet av att arbeta med publiceringsverktyg och digitala kanaler.
Meriterande med:
* Erfarenhet av arbete i offentlig eller kommunal verksamhet.
* Erfarenhet av publiceringsverktyget SiteVision.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun Kontakt
Kommunikationschef
Hanna MIttjas hanna.mittjas@are.se Jobbnummer
9824979