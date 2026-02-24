Kommunikationsstrateg i samhällsviktig verksamhet
2026-02-24
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance), SweBA, är en nationell samordningsorganisation för blodverksamheten i Sverige som verkar för samarbete mellan blodcentralerna i Sverige. Sweba | Swedish Blood Alliance (https://www.sweba.se/)
GeBlod är en arbetsgrupp inom SweBA och utgör blodcentralernas nätverk för PR och kommunikation. GeBlod Kommunikation har i uppdrag att genomföra gemensamma PR och kommunikationsaktiviteter i syfte att främja blodgivningen i Sverige samt mediebevaka och agera kontaktperson för press och olika medier/samarbeten, administrera GeBlods kanaler på webben och i sociala medier samt verka som stöd och bollplank för respektive regions blodcentraler.
Ditt uppdrag
Vill du leda, utveckla och samordna kommunikationen i en samhällsviktig verksamhet?
GeBlod är ett kommunikationskoncept för Sveriges blodverksamheter att samlas under via SweBA (Swedish Blood Alliance) med syfte att skapa uppmärksamhet för blodgivning, och därmed rekrytera och behålla blodgivare.
Som kommunikationsstrateg ansvarar du för att utforma och genomföra strategier för intern och extern kommunikation, i nära samarbete med uppdragsgivaren SweBA. Du leder ett team med tre kommunikatörer som har verksamhetskunskap, samt en grupp referenspersoner med lokal förankring vid blodverksamheterna. Tillsammans säkerställer ni att kommunikationen om blodgivning engagerar och bidrar till att det alltid finns blod till de patienter som behöver.
En central del av uppdraget är att stärka lojaliteten hos befintliga blodgivare samtidigt som vi attraherar nya blodgivare. Våra budskap behöver vara generella, inkluderande och anpassningsbara till en komplex organisation med många intressenter -regionala blodverksamheter, myndigheter, näringsliv och akademi och internationella kontakter.
I rollen ingår både strategiskt och operativt arbete:
• Utveckling och implementering av kommunikationsstrategier
• Varumärkesarbete
• Skapa och publicera innehåll för våra digitala kanaler
• Leda arbetet med kriskommunikation
• Samarbete med arbetsgivare, organisationer och myndigheter
• Leda kommunikatörsgruppens arbete
• Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet
•
• Rapportering till huvudman för GeBlod, SweBA:s (https://www.sweba.se/)
styrelse
Grunden i GeBlods kommunikation är:
• Webbplatsennu
• Sociala medier
• Rädda liv på arbetstid
• Presskontakter
• Beredskap och kriskommunikationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom kommunikation, journalistik eller motsvarande
• Flera års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete, gärna inom offentlig sektor
• Erfarenhet av kriskommunikation
• Erfarenhet av nationellt och regionalt samarbete
• Erfarenhet av att leda eller samordna arbetsgrupper
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Kunskap om varumärkesarbete
• Förmåga att arbeta strukturerat och att prioritera utifrån organisationens mål, styrdokument och beslutade strategier.
Din kompetens
Du är en lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad ledare som inspirerar andra och samtidigt står stadigt i sakfrågor. Du bidrar med helhetssyn och utifrånperspektiv, och motiveras av att driva utvecklings- och förändringsprocesser. I ditt arbete bidrar du till ett hållbart arbetsklimat där kollegor ges möjlighet att växa och ta ansvar.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt uppdrag där du leder kommunikationsarbetet tillsammans med en arbetsgrupp som trivs och utvecklas
• Chansen att bidra till beredskap och samhällsnytta
• Ett omväxlande arbete med kontakter med myndigheter, näringsliv och internationella branschkollegor
Tjänsten är en projektanställning på heltid i 1 år.
Anställningen är förlagd hos Klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala på uppdrag från SweBA. Den huvudsakliga arbetsplatsen finns i Uppsala med möjlighet till distansarbete.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske under ansökningstiden.
Du omfattas av Region Uppsalas förmåner enligt kollektivavtal, såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension och extra semesterdagar från 40 år.
Vill du veta mer?
Beatrice Diedrich, ordförande SweBA, beatrice.aspevall-diedrich@regionstockholm.se
Emma Wilhelmsson, bitr verksamhetschef Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Akademiska laboratoriet emma.wilhelmsson@akademiska.se
018-617 52 19
Fackliga organisationer nås via Akademiska sjukhusets växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
