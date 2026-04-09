Kommunikationsdirektör till Lunds universitet
Lunds Universitet / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2026-04-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vill du vara med och forma framtidens kommunikation på ett av världens ledande universitet?
För att möta en föränderlig omvärld behöver Lunds universitet agera snabbare och hitta nya arbetssätt. Därför behövs en snabbfotad och professionell kommunikationsfunktion som stöttar universitetets kärnverksamhet: utbildning, forskning och samverkan. Kommunikationsfrågorna står högt på ledningens agenda. Under de senaste åren har ett omfattande förändringsarbete inletts och vi söker nu dig som tillsammans med sektionens chefer och medarbetare vill driva detta vidare.
Sektionen Kommunikation är en del av Universitetsförvaltningen och arbetar för att öka universitetets synlighet, attraktivitet och kommunikativa förmåga. Sektionen har sedan ett år tillbaka en ny organisation och består av avdelningarna Internkommunikation och ledningsstöd, Forsknings- och externkommunikation, Studentkommunikation och marknadsföring samt Webb och varumärke där Akademiintendenturen ingår. Sektionen har cirka 60 medarbetare.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationsdirektör driver du utvecklingen av det universitetsövergripande kommunikationsarbetet vid Lunds universitet. Du är centralt placerad vid universitetets gemensamma förvaltning. Arbetet sker på universitetsledningens uppdrag och i nära dialog med universitetets olika verksamheter.
Kommunikationsdirektören är direkt underställd förvaltningschefen/universitetsdirektören och ingår i ledningsgrupperna för den gemensamma förvaltningen och universitetsförvaltningen. Du är även adjungerad i rektors ledningsråd och universitetets ledningsgrupp.
Lunds universitet är en decentraliserad organisation och utvecklingsarbetet bedrivs framför allt genom dialog, samverkan och samordning, med utgångspunkt i verksamhetens och olika målgruppers behov. Som kommunikationsdirektör bidrar du med professionell integritet och gedigen kompetens inom kommunikationsområdet. Den vi söker ska ha förmågan att driva det redan igångsatta utvecklingsarbetet vidare.
Som kommunikationsdirektör är du även sektionschef för sektionen Kommunikation. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för sektionschefen är att leda, förvalta och utveckla sektionens verksamhet i nära samverkan med sektionens ledningsgrupp och medarbetare - både i det dagliga arbetet och i ett längre perspektiv. I rollen som sektionschef för sektionen Kommunikation skapar du struktur och samordning mellan olika uppdrag och funktioner och samverkar nära både interna verksamheter och externa samarbetspartner, som exempelvis andra lärosäten nationellt och internationellt. Budget- och personalansvar ingår i arbetsuppgifterna. Du leder verksamheten genom fyra avdelningschefer som direktrapporterar till dig.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss "Jobba hos oss".Kvalifikationer
Krav för anställningen:
Akademisk utbildning inom strategisk kommunikation eller motsvarande
Gedigen och väl vitsordad chefserfarenhet
Gedigen och väl vitsordad erfarenhet av att leda och utveckla kommunikationsverksamhet i en stor, komplex organisation
Gedigen erfarenhet av framgångsrik förändringsledning och uthållig verksamhetsutveckling
Mycket god förmåga att kommunicera internt och externt samt skapa förutsättningar för dialog och förankring
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Mycket god samarbetsförmåga
Mycket god förmåga att på ett strukturerat sätt planera, prioritera och följa upp, såväl ditt eget som verksamhetens arbete
Meriterande för anställningen:
Erfarenhet av att vara chef över chefer samt att leda genom ledningsgrupp
Erfarenhet av arbete inom offentliga organisationer
Erfarenhet av att verka i en internationell miljöDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som kommunikationsdirektör behöver du ha vilja och förmåga att ta vara på samt utveckla kompetensen hos cheferna och medarbetarna på din sektion. Du behöver vara trygg i chefsrollen, känna tillit till dina medarbetare och vara bekväm med att delegera.
Du behöver också ha en god strategisk förmåga samt det driv och den uthållighet som krävs för att proaktivt leda kommunikationsarbetet framåt i en komplex kontext.
Som kommunikationsdirektör har du ett lyhört och flexibelt förhållningssätt både i relation till universitetsledningens viljeriktning, verksamhetens behov och till vår föränderliga omvärld. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där du tar ett långsiktigt ansvar för kommunikationsfrågor med utgångspunkt i universitetets mål.
I ditt uppdrag möter du också oförutsedda händelser och mer akuta behov. För att lyckas i rollen måste du kunna växla mellan det långsiktiga och kortsiktiga perspektivet. Viktiga framgångsfaktorer är din expertis och professionalism, din förmåga att bygga relationer och din prestigelöshet. Vi ser därför att du är en person som är bra på att lyssna, föra dialog och hitta gemensamma lösningar. Du har förmågan att navigera och få saker gjorda i en komplex, decentraliserad organisation.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer äga rum i Lund och planeras till den 11, 12, och 19 maj.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Paradisgatan 2 (visa karta
)
223 50 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9845996