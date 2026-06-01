Kommunikationschef till utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Söker du en högstrategisk ledarroll där din kommunikativa spetskompetens bidrar till att synliggöra, utveckla och trygga välfärden för tiotusentals Linköpingsbor? Vi söker nu en kommunikationschef som vill leda vår kommunikationsenhet och bli en nyckelspelare i vår framtida utveckling!Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Som kommunikationschef på Utbildningsförvaltningen kliver du in i en roll där du leder och utvecklar kommunikationsprocesserna för hela förvaltningen. Du fungerar som en trygg, rådgivande expert i komplexa kommunikationsfrågor. Ditt fokus ligger på att driva en proaktiv, modern och digitaliserad kommunikationsfunktion där förtroende, digital transformation och kriskommunikation står i centrum. I din roll har du en nära samverkan med förvaltningschefen för att säkerställa ett strategiskt perspektiv samt en god förståelse för verksamhetens utmaningar och utveckling.Rollen kräver en stark förmåga att växla mellan det övergripande strategiska perspektivet och att konkret kunna coacha och vägleda förvaltningens chefer, samt att med förvaltningschefens mandat företräda förvaltningen i kommunikationsfrågor. Du kommer även att ha en nyckelroll som kommunikationsansvarig i förvaltningens krisledning. I rollen ingår du i kommunens centrala nätverk för kommunikationschefer och deltar i kommunövergripande forum för styrning som leds av kommunikationsdirektören, vilket ger dig goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och inflytande på en kommunövergripande nivå.Du leder kommunikationsenheten som består av ett litet, sammansvetsat team om tre drivna kommunikationsstrateger. Då enheten nyligen genomgått förändringar ges du nu en unik möjlighet att forma, utveckla och leda teamets framtida arbetssätt och uppdrag. Vårt mål är en effektiv organisation som präglas av hög delaktighet, flexibilitet och ett gemensamt ägandeskap för våra processer. Genom ett närvarande och tillitsfullt ledarskap ser du till att enhetens samlade kompetens används på bästa sätt, samtidigt som du bygger en hållbar och trivsam arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Strategisk ledning: Driva, utveckla och leda förvaltningens kommunikationsarbete i dess helhet, utveckla kommunikationsprocesserna och ansvara för förvaltningens kommunikationsstrategi i linje med verksamhetens mål.
Kanal- och medieansvar: Leda det löpande arbetet kring internkommunikation, kriskommunikation och medierelationer, samt ansvara för innehåll och utveckling i förvaltningens digitala kanaler.
Rådgivning och chefsstöd: Agera strategiskt bollplank till förvaltningens ledningsgrupp samt stötta, utbilda och utveckla förvaltningens chefer i deras kommunikativa ledarskap.
Din arbetsplats
Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 6000 medarbetare som arbetar med barn, unga och vuxna, i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning.
Utbildningsförvaltningen leds på övergripande nivå från utbildningskontoret som även bereder ärenden till barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.
Vårt kontor ligger centralt i Linköping. Här flyttar vi under hösten 2026 in i nyrenoverade lokaler. Där du kommer ha närhet till kollegor inom förvaltningens samtliga stödfunktioner och cheferna för förvaltningens olika verksamheter.
Du som söker
Vi söker en trygg ledare som trivs i skärningspunkten mellan strategi, media och människor.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning med inriktning kommunikation och media alternativt annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant
Du har erfarenhet av i rollen som chef med eget personalansvar, gärna från en större organisation
Erfarenhet av att leda och hantera kommunikationsinsatser inom områdena förändringsledning, kriskommunikation och medierelationer
Det är meriterande om du har arbetat i en större, komplex eller politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utbilda chefer. Samt att du har erfarenhet av att jobba med digital transformation och digitala kanaler. Eftersom du agerar rådgivare och kvalitetssäkrar komplex textproduktion krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Som person har du en stark helhetssyn och förmåga att omsätta komplexa frågeställningar till strategiska prioriteringar som skapar långsiktigt värde. Du har ett gott omdöme, gör väl avvägda bedömningar även i pressade situationer och hanterar svåra frågor med hög integritet och professionalism. Du är en trygg och stabil ledare som bygger förtroende och engagemang, samtidigt som du vågar fatta beslut och stå stadigt i dem. Din problemlösande analysförmåga gör att du snabbt kan identifiera mönster och föreslå hållbara lösningar på utmanande problem. Du arbetar strukturerat, tar initiativ och driver processer i mål med fokus på verksamhetens behov. Med social säkerhet och personlig mognad är du lyhörd och har en mycket god samarbetsförmåga som gör att du bygger starka, konstruktiva relationer på alla nivåer i organisationen.
Vi hoppas att du finner rollen intressant, du är välkommen att ta kontakt med oss vid eventuella frågor om uppdraget eller oss som arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 juni!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
582 18 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Konsult
Conny Besterman conny.besterman@asb-executive.se +46706181162
