Kommunikationschef
Linnéuniversitetet
2025-09-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Kalmar
, Nybro
, Uppvidinge
, Växjö
, Västervik
eller i hela Sverige
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Vi söker en erfaren chef och ledare inom kommunikationsområdet. Du är trygg i din kompetens och har arbetat med kommunikation på ledningsnivå i större verksamheter med olika målgrupper. Du är generalist snarare än specialist och intresserad av att ligga i utvecklingens framkant. Omvärldsbevakning är en självklar del i ditt sätt att arbeta.
Kommunikationsavdelningen är en av nio avdelningar inom universitetets gemensamma förvaltning. Förvaltningen svarar för service, ledning och samordning av för universitetets gemensamma och övergripande frågor. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef, som tillsammans med kommunikationschefen och övriga avdelningschefskollegor bildar förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen befinner sig på en spännande resa, där fokus ligger på att utveckla och implementera nya, effektiva och gränsövergripande arbetssätt. Genom att se över och förbättra våra gemensamma processer strävar vi efter att skapa en mer effektiv och innovativ arbetsmiljö som kan möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att synliggöra Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan genom bl.a studentrekrytering, forskningskommunikation och internkommunikation. Avdelningens sektioner stödjer universitetet i arbetet med att etablera, utveckla och stärka relationer internt och externt, såväl regionalt som nationellt och internationellt. I uppdraget ingår att sprida och synliggöra goda resultat och därmed inspirera utvecklingskraften hos medarbetare och studenter.
Vägen mot öppen vetenskap kräver aktiv utveckling av kommunikation kring vår utbildning, forskning och samverkan. Vår förmåga att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling förutsätter extern och intern kommunikation av hög kvalitet. Universitetets kommunikationsarbete är av stor betydelse för att synliggöra de akademiska kvaliteterna i verksamheten, och det bidrar till formeringen av dynamiska kunskapsmiljöer, stärkt anseende och ökad attraktivitet.
Som kommunikationschef arbetar du nära universitetsledningen. Du är ansvarig för att universitetsledningen och fakulteternas ledning får ett starkt och kvalificerat stöd i kommunikationsfrågor. Det innebär att dina medarbetare jobbar både vid kommunikationsavdelningen och vid fakulteterna.
I din roll som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för personal, budget och arbetsmiljön för kommunikationsavdelningen som består av ca 45 medarbetare fördelade på sektioner, vilka leds av sin respektive sektionschef. Du rapporterar till universitetsdirektören och ingår även i dennes ledningsgrupp.KvalifikationerKvalifikationer
• God förmåga att leda och utveckla en avdelning mot universitetets vision och uppsatta mål
• Gedigen chefs- och ledarerfarenhet
• Akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
• Bred erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete i en större, komplex organisation med flera målgrupper
• Förmåga att skapa förtroendefulla relationer, tillit och legitimitet genom öppenhet, dialog och samarbete
• Analytisk, strategisk och med helhetssyn
• Kommunikativ, tydlig och inspirerande med hög integritet
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete
Meriterande är:
• Erfarenhet av att ha varit chef över såväl medarbetare som andra chefer
• Erfarenhet av arbete inom den akademiska världen
• Erfarenhet av att företräda en organisation i olika sammanhang
• Utbildning i ledarskap
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar. Tjänstgöring sker på båda orterna varför resor däremellan förekommer
Mer information lämnas av:
Universitetsdirektör Therése Iveby Gardell, 0470-708706, therese.ivebygardell@lnu.se
eller
HR-partner Marie Kalebsson, 0470-708238, marie.kalebsson@lnu.se
Fackliga företrädare nås genom universitetets växel 0772-28 80 00.
Vill du veta mer om Kommunikationsavdelningen? Läs mer på Lnu.se
Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober 2025!
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), http://www.lnu.se Jobbnummer
