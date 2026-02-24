Kommundirektör
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2026-02-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls kommun möter strukturella utmaningar som ställer ökade krav på styrning, effektivitet och handlingskraft.
Kommundirektörens roll förändras för att stärka arbetet som Ett Sundsvall, med tydligare helhetssyn och gemensamt ansvar för hela kommunkoncernens resultat och utveckling. En hög förändringstakt är nödvändig för att möta invånarnas behov och genomföra politiska prioriteringar. Förutom kultur och arbetssätt bedöms en förändrad organisationsstruktur bidra till bättre samordning mellan förvaltningar och bolag.
Vi söker dig som vill utveckla Sundsvall i uppdraget som kommundirektör.
Så här bidrar du i rollen som kommundirektör
I rollen som kommundirektör leder du Sundsvalls kommuns samlade tjänstemannaorganisation och har det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och resultat i hela kommunkoncernen. Ditt uppdrag är att omsätta politiska mål och beslut till handling - med tydlig styrning, hög genomförandekraft och gemensamt ansvar över förvaltnings- och bolagsgränser.
Du ansvarar för att leda och samordna arbetet inom kommunkoncernen samt för att säkerställa genomförandet av mål- och resursplanens inriktningsmål och kommunfullmäktiges prioriterade frågor. Som chef för förvaltningsdirektörerna och Stadsbacken ABs VD skapar du förutsättningar för en stark kommungemensam styrning, samtidigt som du värnar tydliga roller och ansvar mellan förvaltningar, bolag och nämnder.
Uppdraget förutsätter ett nära samarbete med kommunens politiska ledning, nämnder, nämndsordförande och kommunkoncernens ledande chefer. Du ansvarar för att formerna för dialog, ansvarsfördelning och tolkning av politiska beslut är tydliga och välfungerande. En central del av rollen är att driva utvecklingen av styrning, arbetssätt och kultur i linje med kommunens nya organisation.
Du rapporterar till kommunstyrelsen och dess ordförande.
Den nya organisationen där kommundirektörens roll förändras träder i kraft den 1 april.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom områden som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flerårig erfarenhet av att leda och styra komplexa organisationer samt goda kunskaper av ekonomi och verksamhetsstyrning. Vidare har du flerårig aktuell erfarenhet av strategiskt ledarskap vilket även inneburit indirekt ledarskap och ledning genom andra chefer i flera led i en större komplex verksamhet.
Det är meriterande med god förståelse för det kommunala uppdraget samt de lagar och regler som styr verksamheten. Likaså om du har erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation. Har du en utbildning i förändringsledning är det också meriterande.
Du behärskar mycket god svenska och engelska i både tal och skrift. För den här tjänsten är B- körkort ett krav.
Din erfarenhet av att analysera, utveckla och driva strategiska frågor är mycket god. Du är en erfaren ledare som trivs med att leda i förändring och med uppdraget i fokus tillämpar du ett inkluderande, delegerande och utvecklande ledarskap som speglar sig i våra ledord mod, helhetssyn och öppenhet. Ditt ledarskap bygger på att skapa förutsättningar för ett aktivt och engagerat medarbetarskap. Du är en trygg och handlingskraftig ledare och kan med integritet och professionell hållning prioritera och driva rätt frågor. Din lyhördhet och din kommunikativa förmåga skapar goda samarbeten, tillitsfulla relationer där du även med tydlighet har mod att agera som ledare i svåra situationer.
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställningen.
Övriga fackliga representanter nås via kommunens växel 060-19 10 00:
Roger Jagebo, Sveriges Skolledare
Kenneth Byström, Vårdförbundet
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kontakt
Niklas Säwén, Kommunstyrelsens ordförande 072-0857433 Jobbnummer
9759375