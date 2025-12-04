Komminister till Bredaryds pastorat
Hej! Jag heter Anders och jobbar som kyrkoherde i Bredaryds pastorat.
Här finns kyrkan mitt i byn - både bokstavligt och bildligt! Vi har välfyllda barngrupper, ett livaktigt konfirmandarbete, goda kontakter med skola och samhälle och ett aktivt församlingsarbete där många engagerar sig. Vill du arbeta tillsammans med mig och övriga medarbetare för att fortsätta en positiv resa? Ring mig så berättar jag mer!
Om jobbet
Tjänsten innefattar sedvanliga uppgifter för en församlingspräst:
- Ansvara för kyrkliga handlingar
- Leda gudstjänster och mässor
- Kaplan i barn- och ungdomsarbetet
- Själavårdande samtal och samtalsgrupper
- Församlingsrådet i Kulltorp på delegation
Här har du förmånen att få arbeta med hela livet, möta såväl små barn fulla av livsglädje och äldre pensionärer fulla av livsvisdom. Vad du kommer att inrikta dig på beror på din längtan och vem du är. Vi bidrar alla till olika delar av församlingslivet utifrån våra olika personligheter och gåvor.
Församlingarna bär en stolthet av att var en del av Kristi världsvida kyrka. Förutom söndagens mässa gläds vi bl.a. över pilgrimsvandringar, soppluncher, stickcafé och musik. Spännande tycker vi själva att det skall bli med de många ungdomarna som nu går in som "kyrkvärdar"
När du kommer in på pastorsexpeditionen så märker du att stämningen är god, vi är ett litet och sammansvetsat gäng som skrattar mycket tillsammans. Eftersom de flesta av oss är ensamma i våra roller, så behöver vi - och trivs med! - att hjälpa varandra. Du kan därför med glatt mod få hoppa in i en barngrupp när ordinarie ledare har fått förhinder. På samma sätt får du stöttning av kollegorna när behov finns. Vi bär varandra genom dagarna!
Om dig
Du är vigd präst i Svenska kyrkan.
Du trivs i det lilla sammanhanget och vill vara med och utveckla församlingsliv i gudstjänst och undervisning.
Du samarbetar prestigelöst med andra och kan flexibelt ställa om ditt arbete när det krävs.
Bredaryds pastorat består av två landsortsförsamlingar: Bredaryd och Kulltorp. Pastorsexpeditionen är belägen i Bredaryd. Geografiskt befinner vi oss lite "mitt i". Värnamo ligger endast några mil bort, och det är inte mycket längre att ta sig till Ljungby söderöver eller Jönköping vid Vätterns södra strand.
Åldersfördelningen i pastoratet är ungefär som rikssnittet. Andelen medlemmar i Svenska kyrkan ligger på runt 60%. Vi har glädjande nog hög dopfrekvens i pastoratet och många ungdomar väljer att konfirmera sig hos oss - förra året handlade det om runt 35 konfirmander (motsvarande 60%). I rapporten till stiftsstyrelsen 2023 ("pyspunka") återfinns Bredaryds pastorat på 5:e plats i stiftet vad gäller dopfrekvens och på 6:e plats vad gäller konfirmander.
I pastoratet finns ett rikt föreningsliv och vi är måna om ett gott samarbete med övriga föreningar. Storleken på pastoratet är gynnsam - vi har inga långa avstånd och det finns lokalt engagemang. Vi har en stabil ekonomi.
Det finns en stark gemenskap mellan de båda församlingarna. Vi använder samma gudstjänstordningar och församlingsborna rör sig mellan gudstjänster och verksamhetsgrupper i båda församlingarna. Det innebär inte att församlingarna måste vara lika, utan de har sin särart.
Den medeltida Kulltorps kyrka är liten och inbjudande och väljs ofta vid dop- och vigselgudstjänster. Här bedrivs också sommarkyrkoverksamhet. Bredaryds kyrka är stor, ligger högt mitt i byn och är en naturlig central plats vid samhälleliga evenemang. Välbesökta gudstjänster förläggs här. Bredaryds kapell är en mötesplats för mindre grupper och samlingar.
Bekanta dig mer med oss på vår https://www.svenskakyrkan.se/bredaryd
Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
B-körkort (och tillgång till egen bil) är ett krav för tjänsten.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kyrkoherde Anders Hallberg, på telefon 0370-37 41 78 eller mail anders.hallber@svenskakyrkan.se
.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
