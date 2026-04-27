Komminister till Boxholms församling
Folkungabygdens Pastorat / Prästjobb / Boxholm Visa alla prästjobb i Boxholm
2026-04-27
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkungabygdens Pastorat i Boxholm
, Mjölby
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Folkungabygdens pastorat bildades 2014 och har cirka 25 000 medlemmar i sju församlingar i kommunerna Mjölby, Boxholm och Ödeshög, inom Linköpings stift. Församlingsarbetet bedrivs lokalt i fem arbetsområden, med gemensam administration i Mjölby.
Pastoratet rymmer 34 kyrkor och kyrkorum från 1100-talet till år 2025. Den största tillgången är de över 120 medarbetarna som tillsammans med ideella och förtroendevalda bär och utvecklar församlingslivet.
Om arbetsplatsen
Boxholms församling är belägen i södra Östergötland och ingår som en av sju församlingar i Folkungabygdens pastorat. Boxholm är en liten kommun om ca. 5.000 invånare, fördelade på centralorten Boxholm och omkringliggande landsbygd. Församlingen sammanfaller med kommunens gränser och här finns 6 vackra kyrkor i gränslandet mellan slätt och skogslandskap. Här finns ett växande gudstjänstliv med liturgisk glädje, ett drivet arbetslag om 10 personer, engagerade förtroendevalda, stor öppenhet och låga trösklar. Det finns även ett växande barn- och ungdomsarbete och ett omfattande konfirmandarbete där många väljer att stanna kvar som unga ledare.
Nu söker vi en engagerad och relationsbyggande församlingspräst som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss!
Uppdraget som komminister
I uppdraget som komminister ingår ordinära prästuppgifter som att fira gudstjänster, andakter, kyrkliga handlingar och att utöva själavård. Tjänsten har en särskild inriktning på barn- och unga och du har, tillsammans med församlingens pedagoger, huvudansvar för konfirmandarbetet där det ingår läger och resor samt skolkontakter. Vidare ingår det i uppdraget att arbeta med gudstjänstutveckling, församlingsutveckling och delaktighet.
Vi söker dig som är prästvigd med behörighet enligt Svenska kyrkans ordning. Du är van vid att hantera administrativa arbetsuppgifter och att använda IT-system som stöd i ditt arbete. För tjänsten erfordras B-körkort samt tillgång till egen bil.
Vidare ser vi att du är en god förkunnare som har ett stort intresse för att arbeta med barn och unga. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och kreativ. Du är en engagerad relationsbyggare som har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du trivs både med att arbeta självständigt och inkluderande tillsammans med kollegor. Övrig information
Helg- och kvällstjänstgöring ingår.Alla våra anställda har möjlighet till friskvårdsförmåner och kompetensutveckling. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkungabygdens Pastorat
https://www.svenskakyrkan.se/
Axel Träffs gata 4 (visa karta
)
595 41 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folkungabygdens pastorat Kontakt
HR-ansvarig
HR-ansvarig
Karoline Pettersson karoline.pettersson@svenskakyrkan.se 0142-55209
